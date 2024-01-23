Giriş Tarihi: 23.01.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
10:10
Son dakika transfer haberi: Quaresma Beşiktaş'ı açıkladı! Geri mi dönüyor?
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de eski günlerine dönmek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ederken sürpriz bir haber geldi. Beşiktaş ile özdeşleşmiş oyuncuların başında gelen Ricardo Quaresma'dan transfer açıklaması geldi. Quaresma'nın bu açıklamaları sonrası taraftarlar ikiye bölündü. Peki, Quaresma Beşiktaş'a geri mi dönecek? İşte tüm detaylar...