SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig devi çıldırdı! Hem Sacha Boey hem de Heung-min Son...

YALNIZ DEĞİLLERDİ

Ancak son haftalarda yaşanan gelişmeler, ocak ayında da bir sürpriz yaşanabileceğini işaret ediyor. Öyle ki, 32 yaşındaki futbolcu Tottenham yetkilileri ile geçtiğimiz hafta yaptığı kontrat görüşmesinden de olumlu sonuç alamadı. Hatta İngiliz basınında yer alan haberlere göre ortada bir anlaşma olmamasının sebebi, Son'un ayrılık fikrine daha yakın durması ve artık kupa kazanabileceği bir takımda oynama isteği. Tabii ki bu süreçte yıldız futbolcuyu takip eden tek kulüp Galatasaray değil.