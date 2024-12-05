Giriş Tarihi: 05.12.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024
09:51
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig devi çıldırdı! Hem Sacha Boey hem de Heung-min Son...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken dev takımlar kadrolarını güçlendirebilmek ve eksik mevkilerini tamamlamak üzere ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Bu hedef doğrultusunda İstanbul devi de bomba iki hamle yaptı ve gündemine hem Sacha Boey'yi hem de sezon sonu Tottenham ile sözleşmesi bitecek olan Heung-min Son'u aldı. İşte detaylar...