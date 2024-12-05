Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig devi çıldırdı! Hem Sacha Boey hem de Heung-min Son...
Giriş Tarihi: 05.12.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 09:51

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig devi çıldırdı! Hem Sacha Boey hem de Heung-min Son...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken dev takımlar kadrolarını güçlendirebilmek ve eksik mevkilerini tamamlamak üzere ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Bu hedef doğrultusunda İstanbul devi de bomba iki hamle yaptı ve gündemine hem Sacha Boey'yi hem de sezon sonu Tottenham ile sözleşmesi bitecek olan Heung-min Son'u aldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig devi çıldırdı! Hem Sacha Boey hem de Heung-min Son...

Süper Lig devleri, ocak ayında kadrodaki eksiklikleri giderip sezonun ikinci yarısında daha güçlü ve daha iddialı hale gelmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig devi çıldırdı! Hem Sacha Boey hem de Heung-min Son...

Devre arasında kadrosunu birkaç takviyeyle birden güçlendirmenin hazırlıklarını yapan Galatasaray'ı, ocak ayında oldukça hareketli günler bekliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda şimdiden çalışmalara başlamış durumda.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig devi çıldırdı! Hem Sacha Boey hem de Heung-min Son...

Gündemdeki isimlerin bir kısmı ocak ayı, bir kısmı da sezon sonundaki hedefler arasında yer alıyor. Ancak bir de Heungmin Son gibi, her an takvimi değişebilecek transfer hedefleri de var.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig devi çıldırdı! Hem Sacha Boey hem de Heung-min Son...

Sarı-Kırmızılılar, Güney Koreli yıldızı sezon sonunda Tottenham'la olan sözleşmesi biteceği için radara almıştı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig devi çıldırdı! Hem Sacha Boey hem de Heung-min Son...

YALNIZ DEĞİLLERDİ
Ancak son haftalarda yaşanan gelişmeler, ocak ayında da bir sürpriz yaşanabileceğini işaret ediyor. Öyle ki, 32 yaşındaki futbolcu Tottenham yetkilileri ile geçtiğimiz hafta yaptığı kontrat görüşmesinden de olumlu sonuç alamadı. Hatta İngiliz basınında yer alan haberlere göre ortada bir anlaşma olmamasının sebebi, Son'un ayrılık fikrine daha yakın durması ve artık kupa kazanabileceği bir takımda oynama isteği. Tabii ki bu süreçte yıldız futbolcuyu takip eden tek kulüp Galatasaray değil.

SON DAKİKA