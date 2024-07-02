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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Süper Lig devinden Anderson Talisca bombası! Görüşmeler başladı...
Giriş Tarihi: 02.07.2024 13:08 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 13:08

Son dakika transfer haberi: Süper Lig devinden Anderson Talisca bombası! Görüşmeler başladı...

Son dakika transfer haberi: Yaz transfer döneminde transfer hareketliliği yaşanıyor... Bir dönemler Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Süper Lig devi, Al Nassr'dan ayrılmaya sıcak bakan Talisca ile görüşmelerini sıklaştırdı ve oyuncunun transferi için son aşamaya geldi. İşte flaş transfer haberinin detayları...

Son dakika transfer haberi: Süper Lig devinden Anderson Talisca bombası! Görüşmeler başladı...

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonun ardından yaz transfer döneminde de hareketli günler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Süper Lig devinden Anderson Talisca bombası! Görüşmeler başladı...

Süper Lig'in devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek ve sezona iddialı girmek için yıldız transferlerine başladı.

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Son dakika transfer haberi: Süper Lig devinden Anderson Talisca bombası! Görüşmeler başladı...

Gelen son dakika haberlerine göre; bir dönemler Beşiktaş'ta da oynayan Al Nassr'ın yıldız oyuncusu Anderson Talisca gelişmesi yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Süper Lig devinden Anderson Talisca bombası! Görüşmeler başladı...

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için transfer hamlelerini yapmaya Beşiktaş kesenin ağzını açtı.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig devinden Anderson Talisca bombası! Görüşmeler başladı...

Süper Lig devi, kulübünden ayrılmaya sıcak bakan Talisca için görüşmelere başladı. İşte flaş transfer haberinin detayları...

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