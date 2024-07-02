Giriş Tarihi: 02.07.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
13:08
Son dakika transfer haberi: Süper Lig devinden Anderson Talisca bombası! Görüşmeler başladı...
Son dakika transfer haberi: Yaz transfer döneminde transfer hareketliliği yaşanıyor... Bir dönemler Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Süper Lig devi, Al Nassr'dan ayrılmaya sıcak bakan Talisca ile görüşmelerini sıklaştırdı ve oyuncunun transferi için son aşamaya geldi. İşte flaş transfer haberinin detayları...