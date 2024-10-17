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Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de Paul Pogba bombası! Transferi için flaş açıklama…
Giriş Tarihi: 17.10.2024 18:53 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 18:57

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de Paul Pogba bombası! Transferi için flaş açıklama…

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fransız futbolcu Paul Pogba'ya verilen doping cezasında indirime gidildi. 2025 yılının ilk çeyreğinde sahalara dönmeye hazırlanan Pogba'nın Juventus ile olan sözleşmesi devam etse de İtalyan kulübü, Pogba ile devam etmek istemiyor. Yıldız orta saha oyuncusu hakkında İngiltere ve İtalya'daki gazeteciler, oyuncunun Süper Lig devine transferi için açıklamalarda bulundu. İşte transfer haberinin detayları...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig’de Paul Pogba bombası! Transferi için flaş açıklama…

Doping kullandığı gerekçesiyle futboldan 4 yıl men edilen Paul Pogba'nın bu cezası geçtiğimiz günlerde 18 aya indirildi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig’de Paul Pogba bombası! Transferi için flaş açıklama…

Bu karar sonrası Pogba, 2025 itibarıyla yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig’de Paul Pogba bombası! Transferi için flaş açıklama…

Halihazırda İtalya Serie A devi Juventus ile sözleşmesi devam eden Fransız orta saha oyuncusu, mart ayında top başı yapacak.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig’de Paul Pogba bombası! Transferi için flaş açıklama…

31 yaşındaki oyuncu için Süper Lig devine transfer açıklaması geldi. Fanatik'te yer alan habere göre İtalyan ve İngiliz gazeteciler, taraftarlarda heyecan yarattı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig’de Paul Pogba bombası! Transferi için flaş açıklama…

GAZETECİLER AÇIKLADI: "FENERBAHÇE'YE GELEBİLİR!"

Gazeteciler, Pogba'nın Fenerbahçe'ye transfer ihtimalini yorumladı. İki gazeteci de bunun mümkün olabileceğini ifade etti.

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