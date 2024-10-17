Giriş Tarihi: 17.10.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024
18:57
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de Paul Pogba bombası! Transferi için flaş açıklama…
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fransız futbolcu Paul Pogba'ya verilen doping cezasında indirime gidildi. 2025 yılının ilk çeyreğinde sahalara dönmeye hazırlanan Pogba'nın Juventus ile olan sözleşmesi devam etse de İtalyan kulübü, Pogba ile devam etmek istemiyor. Yıldız orta saha oyuncusu hakkında İngiltere ve İtalya'daki gazeteciler, oyuncunun Süper Lig devine transferi için açıklamalarda bulundu. İşte transfer haberinin detayları...