Giriş Tarihi: 15.01.2024 00:42
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
00:44
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de tarihi takas gerçekleşiyor! Fenerbahçe ile Beşiktaş...
Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yaptığı hamlelerle taraftarını heyecanlandıran Fenerbahçe ile Fernando Santos'un gelişiyle birlikte yükselişe geçmek isteyen Beşiktaş, tarihi bir oyuncu takasını gerçekleştirmek üzere. İşte son dakika Fenerbahçe-Beşiktaş transfer takası haberinin tüm detayları...