Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de tarihi takas gerçekleşiyor! Fenerbahçe ile Beşiktaş...
Giriş Tarihi: 15.01.2024 00:42 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 00:44

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de tarihi takas gerçekleşiyor! Fenerbahçe ile Beşiktaş...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yaptığı hamlelerle taraftarını heyecanlandıran Fenerbahçe ile Fernando Santos'un gelişiyle birlikte yükselişe geçmek isteyen Beşiktaş, tarihi bir oyuncu takasını gerçekleştirmek üzere. İşte son dakika Fenerbahçe-Beşiktaş transfer takası haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Süper Lig’de tarihi takas gerçekleşiyor! Fenerbahçe ile Beşiktaş...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yaptığı hamlelerle taraftarını heyecanlandıran Fenerbahçe ile Fernando Santos'un gelişiyle birlikte yükselişe geçmek isteyen Beşiktaş, tarihi bir oyuncu takasını gerçekleştirmek üzere. İşte son dakika Fenerbahçe-Beşiktaş transfer takası haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Süper Lig’de tarihi takas gerçekleşiyor! Fenerbahçe ile Beşiktaş...

Trendyol Süper Lig'de sezona İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe, 9 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika transfer haberi: Süper Lig’de tarihi takas gerçekleşiyor! Fenerbahçe ile Beşiktaş...

Son olarak zorlu Gaziantep FK deplasmanına konuk olan Kanarya, İrfan Can Kahveci ile bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig’de tarihi takas gerçekleşiyor! Fenerbahçe ile Beşiktaş...

Sarı-lacivertli ekip bu skorla beraber puanını 53'e yükseltti ve ligin zirvesindeki yerini sağlamlaştırmaya devam etti.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig’de tarihi takas gerçekleşiyor! Fenerbahçe ile Beşiktaş...

Ayrı ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Leonardo Bonucci'yi ardından Rade Krunic'i renklerine bağladı.

SON DAKİKA