Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:26
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
06:28
Son dakika haberleri: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye unutulmayacak transfer çalımı! Kanarya istedi Fırtına alıyor...
Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Nenad Bjelica ile başlayan Trabzonspor art arda alınan kötü sonuçların ardından göreve şampiyon hoca Abdullah Avcı'yı getirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı ile tekrardan form yükselten bordo-mavili ekip, Fenerbahçe'nin uzun zamandır ısrarla transfer etmek istediği yıldız futbolcu için görüşmelere başladı. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...