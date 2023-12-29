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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye unutulmayacak transfer çalımı! Kanarya istedi Fırtına alıyor...
Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:26 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 06:28

Son dakika haberleri: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye unutulmayacak transfer çalımı! Kanarya istedi Fırtına alıyor...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Nenad Bjelica ile başlayan Trabzonspor art arda alınan kötü sonuçların ardından göreve şampiyon hoca Abdullah Avcı'yı getirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı ile tekrardan form yükselten bordo-mavili ekip, Fenerbahçe'nin uzun zamandır ısrarla transfer etmek istediği yıldız futbolcu için görüşmelere başladı. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye unutulmayacak transfer çalımı! Kanarya istedi Fırtına alıyor...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Nenad Bjelica ile başlayan Trabzonspor art arda alınan kötü sonuçların ardından göreve şampiyon hoca Abdullah Avcı'yı getirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı ile tekrardan form yükselten bordo-mavili ekip, Fenerbahçe'nin uzun zamandır ısrarla transfer etmek istediği yıldız futbolcu için görüşmelere başladı. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye unutulmayacak transfer çalımı! Kanarya istedi Fırtına alıyor...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Trabzonspor, Nenad Bjelica ile istediği sonuçları alamadı.

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Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye unutulmayacak transfer çalımı! Kanarya istedi Fırtına alıyor...

Hırvat çalıştırıcı ile çıktığı 8 maçta; 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Fırtına, 1.50 puan ortalaması yakalamıştı.

Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye unutulmayacak transfer çalımı! Kanarya istedi Fırtına alıyor...

Kötü gidişata engel olamayan 52 yaşındaki teknik adam ile yollar ayrıldı ve yerine Abdullah Avcı geldi.

Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye unutulmayacak transfer çalımı! Kanarya istedi Fırtına alıyor...

Daha önce Trabzonspor ile 1 Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Abdullah Avcı ile Haziran 2025 tarihine kadar sözleşme imzalandı.

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