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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan flaş hamle! Galatasaray'ın iki yıldızı için harekete geçti
Giriş Tarihi: 25.07.2023 13:39 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 13:39

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan flaş hamle! Galatasaray'ın iki yıldızı için harekete geçti

Son dakika transfer haberi: Yeni sezon öncesi flaş transferlere imza atan 4 büyüklerde hareketlilik devam ediyor. Büyük çabalar sarf ederek kadrosuna kattığı Mislav Orsic'in sezonu kapatması Trabzonspor'u şoka uğrattı. Fırtına, yıldız oyuncusunun yerine Galatasaray'dan iki futbolcuyu gözüne kestirdi. İşte o iki isim ve transferin detayları...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’dan flaş hamle! Galatasaray’ın iki yıldızı için harekete geçti

Yeni sezon için kadroda yapılandırmaya giden Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın istekleri doğrultusunda transferlerini yapan yönetim, yeni takviye için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’dan flaş hamle! Galatasaray’ın iki yıldızı için harekete geçti

FIRTINA'DA ORSİC ŞOKU

Bordo-mavili ekip, şimdiye kadar 6 ismin transferi resmen duyurdu. Bjelica'nın özellikle de takımda görmek istediği Mislav Orsic'i tranfer eden Trabzonspor, oyuncunun antrenmanda sakatlanması ve sezonu kapatması camiayı şoka uğrattı.

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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’dan flaş hamle! Galatasaray’ın iki yıldızı için harekete geçti

Trabzonspor'un dün yapılan antrenmanında sakatlanan Mislav Orsic'in dün ve bu sabah yapılan kontrollerinde çapraz bağlarında yırtık şüphesi tespit edildi. Oyuncuya kesin tanı konması durumunda 6 ila 9 ay sahalardan uzak kalacak.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’dan flaş hamle! Galatasaray’ın iki yıldızı için harekete geçti

Sezona iddialı girmek isteyen Karadeniz ekibi bu transfer döneminde, Dimitris Kourbelis, Mislav Orsic, Joquain Fernandez, Onuralp Çevikkan, Filip Benkovic ve Göktan Gürpüz'ü kadrosuna kattı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’dan flaş hamle! Galatasaray’ın iki yıldızı için harekete geçti

Bjelica'nın en çok istediği oyuncu olan Orsic'in sezonu kapatması, teknik heyeti başka transferlere yönlendirdi. Trabzonspor, Hırvat yıldızın yerine iki yerli oyuncuyu gündemine aldı.

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