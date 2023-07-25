Giriş Tarihi: 25.07.2023 13:39
Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
13:39
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan flaş hamle! Galatasaray'ın iki yıldızı için harekete geçti
Son dakika transfer haberi: Yeni sezon öncesi flaş transferlere imza atan 4 büyüklerde hareketlilik devam ediyor. Büyük çabalar sarf ederek kadrosuna kattığı Mislav Orsic'in sezonu kapatması Trabzonspor'u şoka uğrattı. Fırtına, yıldız oyuncusunun yerine Galatasaray'dan iki futbolcuyu gözüne kestirdi. İşte o iki isim ve transferin detayları...