Giriş Tarihi: 28.04.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
22:55
Son dakika transfer haberi: Tüm dünya Eyüpspor'u konuşacak! Arda Turan dünyaca ünlü golcüyle görüştü
Son dakika transfer haberi: Trendyol 1. Lig'i haftalar öncesinde 1. tamamlamayı garantileyen Eyüpspor, adını Süper Lig'e yazdıran ilk takım olmuştu. Genç teknik adam Arda Turan önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren eflatun-sarılılar, dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte son dakika Eyüpspor transfer haberinin tüm detayları...