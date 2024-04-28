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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Tüm dünya Eyüpspor'u konuşacak! Arda Turan dünyaca ünlü golcüyle görüştü
Giriş Tarihi: 28.04.2024 22:54 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 22:55

Son dakika transfer haberi: Tüm dünya Eyüpspor'u konuşacak! Arda Turan dünyaca ünlü golcüyle görüştü

Son dakika transfer haberi: Trendyol 1. Lig'i haftalar öncesinde 1. tamamlamayı garantileyen Eyüpspor, adını Süper Lig'e yazdıran ilk takım olmuştu. Genç teknik adam Arda Turan önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren eflatun-sarılılar, dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte son dakika Eyüpspor transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Tüm dünya Eyüpspor’u konuşacak! Arda Turan dünyaca ünlü golcüyle görüştü

Son dakika transfer haberi: Trendyol 1. Lig'i haftalar öncesinde 1. tamamlamayı garantileyen Eyüpspor, adını Süper Lig'e yazdıran ilk takım olmuştu. Genç teknik adam Arda Turan önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren eflatun-sarılılar, dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte son dakika Eyüpspor transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Tüm dünya Eyüpspor’u konuşacak! Arda Turan dünyaca ünlü golcüyle görüştü

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Şanlıurfaspor'a konuk olan Eyüpspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve puanını 72'ye yükseltti.

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Son dakika transfer haberi: Tüm dünya Eyüpspor’u konuşacak! Arda Turan dünyaca ünlü golcüyle görüştü

Bu sezon çıktığı 32 maçta; 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi, haftalar öncesinden şampiyonluğunu garantilemişti.

Son dakika transfer haberi: Tüm dünya Eyüpspor’u konuşacak! Arda Turan dünyaca ünlü golcüyle görüştü

ARDA TURAN İLE DEĞİŞİM BAŞLADI

2023/23 sezonunun sonlarında futbolu bırakıp teknik direktörlüğe ilk adımını atan efsane futbolcu Arda Turan, Eyüpspor ile anlaşmıştı.

Son dakika transfer haberi: Tüm dünya Eyüpspor’u konuşacak! Arda Turan dünyaca ünlü golcüyle görüştü

Geçtiğimiz sezon ligi 6. sırada bitirip bir üst lige yükselme şansını play-off'larda yitiren eflatun-sarılılar, Arda Turan ile bu sezona iyi bir başlangıç yaptı.

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