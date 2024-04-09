Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır için beklenmedik transfer teklifi! Trabzonspor’un kasası dolup taşacak..

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın gelişiyle beraber iyi bir grafik yakaladı. Bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır hakkında şimdiye kadar birçok transfer iddiası gündeme gelse de bu sefer şoke eden bir gelişme yaşandı. Ayrıca Trabzonspor'un kazanacağı ücret dudak uçuklattı. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...