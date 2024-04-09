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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır için beklenmedik transfer teklifi! Trabzonspor'un kasası dolup taşacak..
Giriş Tarihi: 09.04.2024 18:50 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 18:52

Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır için beklenmedik transfer teklifi! Trabzonspor'un kasası dolup taşacak..

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın gelişiyle beraber iyi bir grafik yakaladı. Bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır hakkında şimdiye kadar birçok transfer iddiası gündeme gelse de bu sefer şoke eden bir gelişme yaşandı. Ayrıca Trabzonspor'un kazanacağı ücret dudak uçuklattı. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır için beklenmedik transfer teklifi! Trabzonspor’un kasası dolup taşacak..

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın gelişiyle beraber iyi bir grafik yakaladı. Bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır hakkında şimdiye kadar birçok transfer iddiası gündeme gelse de bu sefer şoke eden bir gelişme yaşandı. Ayrıca Trabzonspor'un kazanacağı ücret dudak uçuklattı. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır için beklenmedik transfer teklifi! Trabzonspor’un kasası dolup taşacak..

Trendyol Süper Lig'de sezona Nenad Bjelica ile başlayan Trabzonspor art arda alınan kötü sonuçların ardından Hırvat isim ile yollarını ayırdı.

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Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır için beklenmedik transfer teklifi! Trabzonspor’un kasası dolup taşacak..

Fırtına, Bjelica'dan boşalan koltuğa şampiyon hoca Abdullah Avcı'yı getirdi ve kötü gidişatı yavaşlatmayı başardı.

Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır için beklenmedik transfer teklifi! Trabzonspor’un kasası dolup taşacak..

Son olarak zorlu Konyaspor deplasmanına konuk olan bordo-mavili ekip, sahadan 3-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır için beklenmedik transfer teklifi! Trabzonspor’un kasası dolup taşacak..

Ligde 31. haftanın sona ermesiyle beraber toplamda 52 puan toplayan Abdullah Avcı ve öğrencileri, 3. sıradaki yerini koruyor.

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