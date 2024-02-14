Son dakika transfer haberi: Yusuf Yazıcı, Süper Lig’e geri dönüyor! Transferde yer yerinden oynayacak: Yıllarca unutulmayacak...

Son dakika transfer haberi: Profesyonel futbol hayatına Trabzonspor Altyapısı'nda başlayan Yusuf Yazıcı, bordo-mavili forma ile gösterdiği performansın ardından tam 18.5 milyon Euro karşılığında Lille'nin yolunu tutmuştu. Fransız ekibinde olduğu dönemde CSKA Moskova ve Trabzonspor'a kiralanan milli yıldız, duyanları şaşkına çevirecek o takımla Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İşte son dakika Yusuf Yazıcı transfer haberinin tüm detayları...