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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri dönüyor! Transferde yer yerinden oynayacak: Yıllarca unutulmayacak...
Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 09:38

Son dakika transfer haberi: Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri dönüyor! Transferde yer yerinden oynayacak: Yıllarca unutulmayacak...

Son dakika transfer haberi: Profesyonel futbol hayatına Trabzonspor Altyapısı'nda başlayan Yusuf Yazıcı, bordo-mavili forma ile gösterdiği performansın ardından tam 18.5 milyon Euro karşılığında Lille'nin yolunu tutmuştu. Fransız ekibinde olduğu dönemde CSKA Moskova ve Trabzonspor'a kiralanan milli yıldız, duyanları şaşkına çevirecek o takımla Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İşte son dakika Yusuf Yazıcı transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Yusuf Yazıcı, Süper Lig’e geri dönüyor! Transferde yer yerinden oynayacak: Yıllarca unutulmayacak...

Son dakika transfer haberi: Profesyonel futbol hayatına Trabzonspor Altyapısı'nda başlayan Yusuf Yazıcı, bordo-mavili forma ile gösterdiği performansın ardından tam 18.5 milyon Euro karşılığında Lille'nin yolunu tutmuştu. Fransız ekibinde olduğu dönemde CSKA Moskova ve Trabzonspor'a kiralanan milli yıldız, duyanları şaşkına çevirecek o takımla Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İşte son dakika Yusuf Yazıcı transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Yusuf Yazıcı, Süper Lig’e geri dönüyor! Transferde yer yerinden oynayacak: Yıllarca unutulmayacak...

Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla kariyerine başlayan Yusuf Yazıcı, gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takmıştı.

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Son dakika transfer haberi: Yusuf Yazıcı, Süper Lig’e geri dönüyor! Transferde yer yerinden oynayacak: Yıllarca unutulmayacak...

Milli yıldız, 2019 yılında 18.5 milyon Euro rekor bonservis bedeliyle birlikte Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olmuştu.

Son dakika transfer haberi: Yusuf Yazıcı, Süper Lig’e geri dönüyor! Transferde yer yerinden oynayacak: Yıllarca unutulmayacak...

Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Mustafa Kapı ve Yusuf Yazıcı'nın yer aldığı Lille, 2020/21 sezonunda Fransa şampiyonluğu yaşamış, 2021/22 sezonunda ise Fransa Süper Kupa şampiyonu olmuştu.

Son dakika transfer haberi: Yusuf Yazıcı, Süper Lig’e geri dönüyor! Transferde yer yerinden oynayacak: Yıllarca unutulmayacak...

RUSYA'NIN YOLUNU TUTTU

Yaşadığı şampiyonluğun ardından sürpriz bir şekilde Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'nın yolunu tutan milli futbolcu, o sezonun ardından Trabzonspor'a kiralık olarak gelmişti.

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