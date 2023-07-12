Son dakika transfer haberleri: Arda Güler’in Real Madrid’e transferindeki tarihi detay! Daha önce hiç konuşulmamıştı, Bodrum’daki o görüşme her şeyi değiştirdi...

Son dakika transfer haberleri: Transferi haftalarca gündemde yer alan Arda Güler, iki ezeli rakip Barcelona ve Real Madrid'i karşı karşıya getirmiş ve tercihini Real Madrid'den yana kullanmıştı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis ve 10 milyon Euro bonus ödemişti. 18 yaşındaki yıldızın transfer sürecinde birçok önemli gelişme yaşanırken, gündeme daha önce hiç gelmemiş detaylar ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...