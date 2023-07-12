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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Arda Güler'in Real Madrid'e transferindeki tarihi detay! Daha önce hiç konuşulmamıştı, Bodrum'daki o görüşme her şeyi değiştirdi...
Giriş Tarihi: 12.07.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 09:51

Son dakika transfer haberleri: Arda Güler'in Real Madrid'e transferindeki tarihi detay! Daha önce hiç konuşulmamıştı, Bodrum'daki o görüşme her şeyi değiştirdi...

Son dakika transfer haberleri: Transferi haftalarca gündemde yer alan Arda Güler, iki ezeli rakip Barcelona ve Real Madrid'i karşı karşıya getirmiş ve tercihini Real Madrid'den yana kullanmıştı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis ve 10 milyon Euro bonus ödemişti. 18 yaşındaki yıldızın transfer sürecinde birçok önemli gelişme yaşanırken, gündeme daha önce hiç gelmemiş detaylar ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

BÜLENT TİMURLENK
Son dakika transfer haberleri: Arda Güler’in Real Madrid’e transferindeki tarihi detay! Daha önce hiç konuşulmamıştı, Bodrum’daki o görüşme her şeyi değiştirdi...

Son dakika transfer haberleri: Transferi haftalarca gündemde yer alan Arda Güler, iki ezeli rakip Barcelona ve Real Madrid'i karşı karşıya getirmiş ve tercihini Real Madrid'den yana kullanmıştı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis ve 10 milyon Euro bonus ödemişti. 18 yaşındaki yıldızın transfer sürecinde birçok önemli gelişme yaşanırken, gündeme daha önce hiç gelmemiş detaylar ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Son dakika transfer haberleri: Arda Güler’in Real Madrid’e transferindeki tarihi detay! Daha önce hiç konuşulmamıştı, Bodrum’daki o görüşme her şeyi değiştirdi...

20 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, hem Türkiye'de hem de İspanya'da gündemden düşmüyor.

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Son dakika transfer haberleri: Arda Güler’in Real Madrid’e transferindeki tarihi detay! Daha önce hiç konuşulmamıştı, Bodrum’daki o görüşme her şeyi değiştirdi...

Real Madrid ile antrenmanlara başlayan 18 yaşındaki yıldızla transfer sürecinde Barcelona da ilgilenmiş ancak Arda, tercihini Madrid ekibinden yana kullanmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Arda Güler’in Real Madrid’e transferindeki tarihi detay! Daha önce hiç konuşulmamıştı, Bodrum’daki o görüşme her şeyi değiştirdi...

SABAH Spor'un usta yazarlarından Bülent Timurlenk, genç futbolcunun transfer sürecinde bilinmeyen tüm ayrıntıları açıkladı. Bodrum'da yapılan görüşmedeki detay, Arda Güler transferinin kaderini belirledi.

Son dakika transfer haberleri: Arda Güler’in Real Madrid’e transferindeki tarihi detay! Daha önce hiç konuşulmamıştı, Bodrum’daki o görüşme her şeyi değiştirdi...

İşte Bülent Timurlenk'in yazısı;

Real Madrid ve Barcelona arasında fırtınalar kopartan Arda Güler, Madrid kulübüyle sezonu açtı ama perde arkasında yaşananların detayları bitmek bilmiyor.

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