Giriş Tarihi: 27.12.2022 13:12
Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
13:12
Son dakika transfer haberleri: Caner Erkin dünya devine gidiyor! Transferi duyurdular, ünlü teknik adam bizzat istedi...
Son dakika transfer haberleri: Fatih Karagümrük ile yolları ayırdıktan sonra hangi takıma gideceği merak konusu olan Caner Erkin ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Avrupa devi, Caner Erkin'in transferini bitirmeye çok yaklaşırken, dünyaca ünlü teknik adamın 34 yaşındaki milli futbolcuyu bizzat istediği vurgulandı. İşte transfer haberine dair tüm detaylar...