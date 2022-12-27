BEŞİKTAŞ'TAN ÇİFTE AÇIKLAMA

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş Caner Erkin transferiyle ilgili olarak, ""Caner'i severim, iyi oyuncudur. Caner ile hiç görüşmedim. Zaten bu görüşmeyi benim yapmam doğru olmaz. Caner'e de sorabilirsiniz. Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok, olsa da size söyleriz." açıklamasını yapmıştı.