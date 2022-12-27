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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Caner Erkin dünya devine gidiyor! Transferi duyurdular, ünlü teknik adam bizzat istedi...
Giriş Tarihi: 27.12.2022 13:12 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 13:12

Son dakika transfer haberleri: Caner Erkin dünya devine gidiyor! Transferi duyurdular, ünlü teknik adam bizzat istedi...

Son dakika transfer haberleri: Fatih Karagümrük ile yolları ayırdıktan sonra hangi takıma gideceği merak konusu olan Caner Erkin ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Avrupa devi, Caner Erkin'in transferini bitirmeye çok yaklaşırken, dünyaca ünlü teknik adamın 34 yaşındaki milli futbolcuyu bizzat istediği vurgulandı. İşte transfer haberine dair tüm detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Caner Erkin dünya devine gidiyor! Transferi duyurdular, ünlü teknik adam bizzat istedi...

Son dakika transfer haberleri: Fatih Karagümrük ile yolları ayırdıktan sonra hangi takıma gideceği merak konusu olan Caner Erkin ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Avrupa devi, Caner Erkin'in transferini bitirmeye çok yaklaşırken, dünyaca ünlü teknik adamın 34 yaşındaki milli futbolcuyu bizzat istediği vurgulandı. İşte transfer haberine dair tüm detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Caner Erkin dünya devine gidiyor! Transferi duyurdular, ünlü teknik adam bizzat istedi...

VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran ve henüz takım bulamayan milli futbolcu Caner Erkin'in transferinde büyük bir sürpriz yaşanıyor.

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Son dakika transfer haberleri: Caner Erkin dünya devine gidiyor! Transferi duyurdular, ünlü teknik adam bizzat istedi...

Sözleşmesini feshettikten sonra ismi birçok önemli takımla anılan 34 yaşındaki sol bek için Beşiktaş iddiaları da ortaya atılmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Caner Erkin dünya devine gidiyor! Transferi duyurdular, ünlü teknik adam bizzat istedi...

BEŞİKTAŞ'TAN ÇİFTE AÇIKLAMA

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş Caner Erkin transferiyle ilgili olarak, ""Caner'i severim, iyi oyuncudur. Caner ile hiç görüşmedim. Zaten bu görüşmeyi benim yapmam doğru olmaz. Caner'e de sorabilirsiniz. Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok, olsa da size söyleriz." açıklamasını yapmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Caner Erkin dünya devine gidiyor! Transferi duyurdular, ünlü teknik adam bizzat istedi...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de, "Caner benim sevdiğim, hırsını beğendiğim bir futbolcu. Formamızı giymiştir. Çok da severim. Ama iş başka, aşk başka.

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