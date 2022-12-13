Giriş Tarihi: 13.12.2022 09:27
Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
09:27
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Samet Akaydın çalımı! Transferin maliyeti ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinden koştuğu Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atarak tecrübeli stoperin transferinde mutlu sona ulaşmayı başardı. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'a ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...