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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Samet Akaydın çalımı! Transferin maliyeti ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 13.12.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 09:27

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Samet Akaydın çalımı! Transferin maliyeti ortaya çıktı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinden koştuğu Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atarak tecrübeli stoperin transferinde mutlu sona ulaşmayı başardı. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'a ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a Samet Akaydın çalımı! Transferin maliyeti ortaya çıktı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinden koştuğu Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atarak tecrübeli stoperin transferinde mutlu sona ulaşmayı başardı. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'a ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a Samet Akaydın çalımı! Transferin maliyeti ortaya çıktı

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ile Galatasaray, stoper pozisyonu için Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı gündemine almıştı.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a Samet Akaydın çalımı! Transferin maliyeti ortaya çıktı

Fenerbahçe cephesi sakatlığı bir türlü geçmeyen Luan Peres'in yerine Samet Akaydın'ı listesinin ilk sırasına yazmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a Samet Akaydın çalımı! Transferin maliyeti ortaya çıktı

CSKA Moskova'nın Brezilyalı savunmacısı Willyan Rocha'yı da takip eden Sarı-Lacivertliler'in yabancı kontenjanı dolu olduğu için önceliği Samet'e vermişti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a Samet Akaydın çalımı! Transferin maliyeti ortaya çıktı

Galatasaray cephesi ise Victor Nelsson'un olası ayrılığı ve Mathias Ross'un sakatlığı sonrası stoper takviyesi yapma kararı almıştı.

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