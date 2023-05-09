Giriş Tarihi: 09.05.2023 12:01
Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
12:01
Son dakika transfer haberleri: Samsunspor ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! Süper Lig'in yeni ekibinden bomba hamle...
Son dakika transfer haberleri: TFF 1. Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Samsunspor'da büyük coşku yaşanıyor. Uzun yıllar sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Karadeniz ekibi önemli bir başarı yakalarken, yeni sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde kadro planlamasını yapan Samsunspor, ilk transferini Fenerbahçe'den yapmaya hazırlanıyor. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...