Son dakika transfer haberleri: Samsunspor ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor! Süper Lig’in yeni ekibinden bomba hamle...

EROĞLU: TRANSFERLER SAMSUNSPOR'A DEĞER KATACAK

Başarıda büyük pay sahibi olan teknik patron Hüseyin Eroğlu ise "Süper Lig'de sabırlı bir şekilde ilk sene ilk 10 planımız var. Sonra yavaş yavaş bunu kademeli olarak yükselteceğiz. Doğru planlama ile hedefimiz yavaş yavaş Avrupa'dır" şeklinde konuşmuştu.