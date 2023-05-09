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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Samsunspor ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! Süper Lig'in yeni ekibinden bomba hamle...
Giriş Tarihi: 09.05.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 12:01

Son dakika transfer haberleri: Samsunspor ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! Süper Lig'in yeni ekibinden bomba hamle...

Son dakika transfer haberleri: TFF 1. Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Samsunspor'da büyük coşku yaşanıyor. Uzun yıllar sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Karadeniz ekibi önemli bir başarı yakalarken, yeni sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde kadro planlamasını yapan Samsunspor, ilk transferini Fenerbahçe'den yapmaya hazırlanıyor. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberleri: Samsunspor ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor! Süper Lig’in yeni ekibinden bomba hamle...

Son dakika transfer haberleri: TFF 1. Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Samsunspor'da büyük coşku yaşanıyor. Uzun yıllar sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Karadeniz ekibi önemli bir başarı yakalarken, yeni sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde kadro planlamasını yapan Samsunspor, ilk transferini Fenerbahçe'den yapmaya hazırlanıyor. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberleri: Samsunspor ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor! Süper Lig’in yeni ekibinden bomba hamle...

TFF 1. Lig'de Hüseyin Eroğlu komutasında müthiş bir sezon geçiren ve şampiyonluk ipini göğüsleyen Samsunspor transfer çalışmalarına başladı. Kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig'de üst sıralara oynayacak bir kadro kurmayı hedefliyor.

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Son dakika transfer haberleri: Samsunspor ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor! Süper Lig’in yeni ekibinden bomba hamle...

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'da şampiyonluk 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirilen organizasyon ile kutlanmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Samsunspor ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor! Süper Lig’in yeni ekibinden bomba hamle...

Binlerce taraftar meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekibe şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi vermişti.

Son dakika transfer haberleri: Samsunspor ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor! Süper Lig’in yeni ekibinden bomba hamle...

EROĞLU: TRANSFERLER SAMSUNSPOR'A DEĞER KATACAK

Başarıda büyük pay sahibi olan teknik patron Hüseyin Eroğlu ise "Süper Lig'de sabırlı bir şekilde ilk sene ilk 10 planımız var. Sonra yavaş yavaş bunu kademeli olarak yükselteceğiz. Doğru planlama ile hedefimiz yavaş yavaş Avrupa'dır" şeklinde konuşmuştu.

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