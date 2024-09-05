Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de olay yaratacak transfer! Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe alıyor…
Giriş Tarihi: 05.09.2024 22:09 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 22:17

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de olay yaratacak transfer! Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe alıyor…

Son dakika transfer haberleri… Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu bildirmesine ragmen Süper Lig'de elini rahatlatabilecek isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda birçok futbolcuyla ilgili girişimlerine devam eden Kanarya, dikkat çeken bir transfer hamlesinin peşinde. Süper Lig'de çok konuşulacak bir operasyonu tamamlamak isteyen sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın eski yıldızını istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de olay yaratacak transfer! Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe alıyor…

Son dakika haberleri… Jose Mourinho yönetiminde Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de olay yaratacak transfer! Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe alıyor…

Avrupa Ligi kadrosunu bildirmesine ragmen orta saha transferi için görüşmelerine devam eden Kanarya, sürpriz bir oyuncuyu gündemine aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de olay yaratacak transfer! Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe alıyor…

Gerçekleştiği takdirde Süper Lig'de uzun süre konuşulacak olan bu transfer, sarı-lacivertli taraftarları dahi heyecanlandırdı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de olay yaratacak transfer! Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe alıyor…

İşte son dakika transfer haberinin detayları…

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de olay yaratacak transfer! Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe alıyor…

Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen Mario Lemina'yı gündemine aldığı iddia edildi.

SON DAKİKA