Giriş Tarihi: 05.09.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
22:17
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de olay yaratacak transfer! Galatasaray’ın eski yıldızını Fenerbahçe alıyor…
Son dakika transfer haberleri… Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu bildirmesine ragmen Süper Lig'de elini rahatlatabilecek isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda birçok futbolcuyla ilgili girişimlerine devam eden Kanarya, dikkat çeken bir transfer hamlesinin peşinde. Süper Lig'de çok konuşulacak bir operasyonu tamamlamak isteyen sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın eski yıldızını istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…