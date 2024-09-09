Giriş Tarihi: 09.09.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
18:23
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Tüm dünya bu transferi konuşacak! Sergio Ramos Süper Lig devine geliyor: Resmi teklif…
Son dakika transfer haberleri… Futbol tarihine damga vuran isimlerin başında gelen İspanyol stoper Sergio Ramos, bir Süper Lig devinin radarına girdi. Sevilla ile olan sözleşmesi sona eren ve kulüpsüz kalan efsane futbolcu, İspanyol basınında çıkan haberlere göre Türkiye'ye gelebilir. İşte son dakika haberinin detayları…