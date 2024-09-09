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Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Tüm dünya bu transferi konuşacak! Sergio Ramos Süper Lig devine geliyor: Resmi teklif…
Giriş Tarihi: 09.09.2024 18:20 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 18:23

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Tüm dünya bu transferi konuşacak! Sergio Ramos Süper Lig devine geliyor: Resmi teklif…

Son dakika transfer haberleri… Futbol tarihine damga vuran isimlerin başında gelen İspanyol stoper Sergio Ramos, bir Süper Lig devinin radarına girdi. Sevilla ile olan sözleşmesi sona eren ve kulüpsüz kalan efsane futbolcu, İspanyol basınında çıkan haberlere göre Türkiye'ye gelebilir. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Tüm dünya bu transferi konuşacak! Sergio Ramos Süper Lig devine geliyor: Resmi teklif…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de 13 Eylül'de sona erecek olan transfer sezonunda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Tüm dünya bu transferi konuşacak! Sergio Ramos Süper Lig devine geliyor: Resmi teklif…

Kariyerinde Real Madrid ve PSG bulunan birçok başarıya imza atan Sergio Ramos, Türkiye'ye imzaya gelebilir.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Tüm dünya bu transferi konuşacak! Sergio Ramos Süper Lig devine geliyor: Resmi teklif…

Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan yıldız futbolcu, Süper Lig'den bir takıma yazıldı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Tüm dünya bu transferi konuşacak! Sergio Ramos Süper Lig devine geliyor: Resmi teklif…

İspanyol basını gündem yaratan iddiayı son dakika başlığıyla duyurdu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Tüm dünya bu transferi konuşacak! Sergio Ramos Süper Lig devine geliyor: Resmi teklif…

İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları..

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