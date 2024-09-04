Giriş Tarihi: 04.09.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
20:50
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Yazıcı’nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken büyük sürpriz: Dünya devine gidiyor…
Son dakika haberleri… Trabzonspor formasıyla gösterdiği performans sayesinde adını duyuran Yusuf Yazıcı, Fransa'da Lille formasıyla şampiyonluklar yaşadı. Yaz transfer döneminin başından bu yana ismi Süper Lig devleriyle anılan Yusuf Yazıcı, bir süredir de Galatasaray'ın radarındaydı. Sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna katması beklenen milli futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…