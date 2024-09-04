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Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Yazıcı’nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken büyük sürpriz: Dünya devine gidiyor…
Giriş Tarihi: 04.09.2024 20:48 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 20:50

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Yazıcı’nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken büyük sürpriz: Dünya devine gidiyor…

Son dakika haberleri… Trabzonspor formasıyla gösterdiği performans sayesinde adını duyuran Yusuf Yazıcı, Fransa'da Lille formasıyla şampiyonluklar yaşadı. Yaz transfer döneminin başından bu yana ismi Süper Lig devleriyle anılan Yusuf Yazıcı, bir süredir de Galatasaray'ın radarındaydı. Sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna katması beklenen milli futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Yazıcı’nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken büyük sürpriz: Dünya devine gidiyor…

Son dakika haberleri… Trabzonspor altyapısında yetişen ve daha sonra A Takım'da gösterdiği performansla dikkat çeken Yusuf Yazıcı, 2019 yılında 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız kulübü Lille'e transfer olmuştu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Yazıcı’nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken büyük sürpriz: Dünya devine gidiyor…

Lille'de kendisini gösteren ve Fransa Ligue 1'de 2020-21 yılında Burak Yılmaz'ın da olduğu dönemde şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, o sezon da gösterdiği performansla dünya devlerine göz kırpmıştı.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Yazıcı’nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken büyük sürpriz: Dünya devine gidiyor…

Daha sonra beklentilerin altında kalan Milli yıldız, 2022 yılında ara transferde CSKA Moskova'ya yarım dönemliğine kiralandı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Yazıcı’nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken büyük sürpriz: Dünya devine gidiyor…

2022 yaz transfer döneminde ise eski takımı Trabzonspor'a kiralık olarak gelen Yusuf Yazıcı sezonu burada geçirse de yine beklentilerin altında kaldı ve Lille'e geri döndü.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Yazıcı’nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken büyük sürpriz: Dünya devine gidiyor…

Son olarak ise Lille ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Yusuf Yazıcı için flaş gelişmeler yaşanıyor.

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