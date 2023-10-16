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Haberler Galeri Son dakika: Türkiye EURO 2024'te! İşte EURO 2024'e gitmeyi garantileyen ülkeler
Giriş Tarihi: 16.10.2023 00:05 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 00:20

Son dakika: Türkiye EURO 2024'te! İşte EURO 2024'e gitmeyi garantileyen ülkeler

Son dakika haberi: UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı Yunus Akgün, Cenk Tosun (2) ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Grubunda son maçı kalan Türkiye liderliğini devam ettirdi. İşte Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e gitmeyi garantileyen ülkeler...

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Son dakika: Türkiye EURO 2024’te! İşte EURO 2024’e gitmeyi garantileyen ülkeler

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Hırvatistan'ı mağlup ederek gruptan çıkmak adına büyük bir avantaj elde eden A Milli Takım, bugünkü kritik maçta rakibi Letonya'yı Yunus Akgün, Cenk Tosun (2) ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 4-0 mağlup ederek EURO 2024'e gitmeyi garantiledi.

Son dakika: Türkiye EURO 2024’te! İşte EURO 2024’e gitmeyi garantileyen ülkeler

YUNUS AKGÜN KİLİDİ AÇTI

İlk yarısı 0-0 sona eren kritik maçın ikinci yarısında açılan Türkiye, 56. dakikada Yunus Akgün golüyle 1-0 öne geçti. Baskısını artıran Türkiye, Cenk Tosun'un oyuna girmesiyle birlikte daha etkili oldu. Tecrübeli golcü 82. dakikada Türkiye'yi 2-0 öne geçirdi.

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Son dakika: Türkiye EURO 2024’te! İşte EURO 2024’e gitmeyi garantileyen ülkeler

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Skor anlamında rahatlayan Millilerimiz bu dakikadan sonra daha geniş alanlar buldu ve Yusuf Sarı'nın kanattan taşıyarak asist yaptığı atakta Kerem Aktürkoğlu 87. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

Son dakika: Türkiye EURO 2024’te! İşte EURO 2024’e gitmeyi garantileyen ülkeler

Skoru belirleyen oyuncu yine Cenk Tosun olduve 90+2. dakikada attığı golle Türkiye sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Son dakika: Türkiye EURO 2024’te! İşte EURO 2024’e gitmeyi garantileyen ülkeler

Tarihinde ilk kez üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Türkiye, 2016 ve 2020 turnuvalarında da yer almıştı.

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