Giriş Tarihi: 16.10.2023 00:05
Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
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Son dakika: Türkiye EURO 2024'te! İşte EURO 2024'e gitmeyi garantileyen ülkeler
Son dakika haberi: UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı Yunus Akgün, Cenk Tosun (2) ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Grubunda son maçı kalan Türkiye liderliğini devam ettirdi. İşte Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e gitmeyi garantileyen ülkeler...