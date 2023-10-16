EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Hırvatistan'ı mağlup ederek gruptan çıkmak adına büyük bir avantaj elde eden A Milli Takım, bugünkü kritik maçta rakibi Letonya'yı Yunus Akgün, Cenk Tosun (2) ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 4-0 mağlup ederek EURO 2024'e gitmeyi garantiledi.