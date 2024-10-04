Giriş Tarihi: 04.10.2024 06:54
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
06:56
SON DAKİKA: UEFA ülke puanında hüsran! Haftayı galibiyetsiz kapattık: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçları sonrası yeni puanımız belli oldu
Son dakika haberleri… Avrupa'da ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir, bu hafta oynanan maçlarda istenen sonuçları alamadı. Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, geçtiğimiz gün Rapid Wien'e mağlup olmuştu. Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da beklentilerin altında kaldı. Bunun üzerine UEFA ülke puanında adeta hüsran dolu bir haftayı geride bıraktı. İşte son dakika haberinin detayları…