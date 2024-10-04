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Haberler Galeri SON DAKİKA: UEFA ülke puanında hüsran! Haftayı galibiyetsiz kapattık: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçları sonrası yeni puanımız belli oldu
Giriş Tarihi: 04.10.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 06:56

SON DAKİKA: UEFA ülke puanında hüsran! Haftayı galibiyetsiz kapattık: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçları sonrası yeni puanımız belli oldu

Son dakika haberleri… Avrupa'da ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir, bu hafta oynanan maçlarda istenen sonuçları alamadı. Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, geçtiğimiz gün Rapid Wien'e mağlup olmuştu. Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da beklentilerin altında kaldı. Bunun üzerine UEFA ülke puanında adeta hüsran dolu bir haftayı geride bıraktı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: UEFA ülke puanında hüsran! Haftayı galibiyetsiz kapattık: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçları sonrası yeni puanımız belli oldu

Son dakika haberleri… Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir, bu haftayı galibiyet yüzü görmeden kapattı.

SON DAKİKA: UEFA ülke puanında hüsran! Haftayı galibiyetsiz kapattık: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçları sonrası yeni puanımız belli oldu

Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, evinde Rapid Wien'e 2-1 mağlup olmuştu.

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SON DAKİKA: UEFA ülke puanında hüsran! Haftayı galibiyetsiz kapattık: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçları sonrası yeni puanımız belli oldu

Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray, Letonya takımı RFS deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

SON DAKİKA: UEFA ülke puanında hüsran! Haftayı galibiyetsiz kapattık: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçları sonrası yeni puanımız belli oldu

Twente'ye konuk olan Fenerbahçe ise 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 1-1'lik skorla bitirdi.

SON DAKİKA: UEFA ülke puanında hüsran! Haftayı galibiyetsiz kapattık: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçları sonrası yeni puanımız belli oldu

Sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayan Beşiktaş, geceyi 3-1'lik yenilgiyle kapattı.

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