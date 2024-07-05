SON DAKİKA: UEFA’nın sipariş cezası ifşa oldu! Merih Demiral daha savunma bile yapmamıştı! Nereden BİLD’iniz?

MERİH DAHA SAVUNMA BİLE YAPMAMIŞTI

BİLD'in cezayı duyurduğu anlarda, milli oyuncumuz Merih Demiral daha UEFA'ya savunma bile yapmamıştı. İlk önce bu haber bir manipülasyon olarak yorumlandı. TFF, kısa süre içinde BİLD'in haberini yalanladı. Ancak, UEFA aynı cezayı Merih'in savunmasını aldıktan 3 saat sonra açıkladı.

