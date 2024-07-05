Giriş Tarihi: 05.07.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
15:09
SON DAKİKA: UEFA'nın sipariş cezası ifşa oldu! Merih Demiral daha savunma bile yapmamıştı! Nereden BİLD'iniz?
SON DAKİKA HABERİ: Merih Demiral, Bozkurt işareti ile gerçekleştirdiği gol sevinci nedeniyle UEFA tarafından 2 maç ile cezalandırıldı. Alman Gazetesi BİLD, Demiral'a verilen cezayı 12 saat önceden bildi. BİLD'in cezayı açıkladığı saatlerde Demiral, UEFA'ya savunmasını bile yapmamıştı. BİLD'in, UEFA'nın kararını önceden açıklaması bile UEFA'nın sipariş bir ceza uyguladığını gözler önüne sermeye yetti.