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Haberler Galeri SON DAKİKA: UEFA'nın sipariş cezası ifşa oldu! Merih Demiral daha savunma bile yapmamıştı! Nereden BİLD'iniz?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 15:09 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 15:09

SON DAKİKA: UEFA'nın sipariş cezası ifşa oldu! Merih Demiral daha savunma bile yapmamıştı! Nereden BİLD'iniz?

SON DAKİKA HABERİ: Merih Demiral, Bozkurt işareti ile gerçekleştirdiği gol sevinci nedeniyle UEFA tarafından 2 maç ile cezalandırıldı. Alman Gazetesi BİLD, Demiral'a verilen cezayı 12 saat önceden bildi. BİLD'in cezayı açıkladığı saatlerde Demiral, UEFA'ya savunmasını bile yapmamıştı. BİLD'in, UEFA'nın kararını önceden açıklaması bile UEFA'nın sipariş bir ceza uyguladığını gözler önüne sermeye yetti.

SON DAKİKA: UEFA’nın sipariş cezası ifşa oldu! Merih Demiral daha savunma bile yapmamıştı! Nereden BİLD’iniz?

Türkiye-Avusturya maçında attığı iki golle yıldızlaşan Merih Demiral, yaptığı Bozkurt işareti nedeniyle UEFA tarafından 2 maçtan men cezası aldı. Merih'e verilen skandal cezayı Alman medya kuruluşu BİLD tam 12 saat önceden bildi. BİLD haberi yaptığında Merih Demiral UEFA'ya savunmasını bile sunmamıştı. UEFA'nın cezayı daha savunmayı almadan kesinleştirdiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA: UEFA’nın sipariş cezası ifşa oldu! Merih Demiral daha savunma bile yapmamıştı! Nereden BİLD’iniz?

MERİH DEMİRAL'A SKANDAL CEZA
Merih Demiral, Euro 2024 Son 16 Eleme Turu maçında Avusturya'ya 2 gol birden atarak kahramanlaştı. Demiral, ikinci golden sonra Türk Milleti'nin milli sembolü Bozkurt işaretini yaptı. UEFA, Demiral'ın bu sevincine aşırı sağcı ve ırkçı yakıştırması ile çifte standartlı bir tutum ile soruşturma açtı. Demiral'a kısa süre içinde 2 maç men cezası verildi.

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SON DAKİKA: UEFA’nın sipariş cezası ifşa oldu! Merih Demiral daha savunma bile yapmamıştı! Nereden BİLD’iniz?

SİPARİŞ CEZA İFŞA OLDU
UEFA'nın soruşturmasının göstermelik olduğu BİLD'in servis ettiği haber ile ortaya çıktı. Alman medyasının önemli gazetelerinden BİLD, dün akşam servis ettiği haberde Merih Demiral'a 2 maç men cezası verildiğini duyurdu. UEFA, aynı cezayı 12 saat sonra bire bir aynı şekilde açıkladı.

SON DAKİKA: UEFA’nın sipariş cezası ifşa oldu! Merih Demiral daha savunma bile yapmamıştı! Nereden BİLD’iniz?

MERİH DAHA SAVUNMA BİLE YAPMAMIŞTI
BİLD'in cezayı duyurduğu anlarda, milli oyuncumuz Merih Demiral daha UEFA'ya savunma bile yapmamıştı. İlk önce bu haber bir manipülasyon olarak yorumlandı. TFF, kısa süre içinde BİLD'in haberini yalanladı. Ancak, UEFA aynı cezayı Merih'in savunmasını aldıktan 3 saat sonra açıkladı.

SON DAKİKA: UEFA’nın sipariş cezası ifşa oldu! Merih Demiral daha savunma bile yapmamıştı! Nereden BİLD’iniz?

UEFA, CEZA VERMEYİ KAFASINA KOYMUŞ
Daha önce benzer gol sevinçlerinde soruşturma bile açmayan UEFA, Milli Takımımıza çifte standart uygulayarak ceza verdi. UEFA'nın vereceği cezanın daha Merih savunma yapmadan ortaya çıkmış olması da, soruşturmanın göstermelik olduğunu gözler önüne serdi.

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