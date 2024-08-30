Son dakika! Usta isimden Beşiktaş-Lugano maçı sonrası övgüler! "Beşiktaş, Rafa Silva ile bambaşka bir..."

"BEŞİKTAŞ HARİKA İŞLER YAPIYOR"

Birlikte oynama alışkanlığı ister. Fakat Beşiktaş yeni birçok oyuncusuyla sanki uzun dönemdir bir arada oynuyormuş gibi harika işler yapıyor. Futbolda taktik, sistem, organizasyon birlikte oynamak gibi bir çok şey önemli. Temel her zaman bunların üzerine oturtulur. Bunun yanında tüm bunların gelişimi için olmazsa olmaz olanı da yetenekli ve kaliteli futbolculardır.