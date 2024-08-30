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Haberler Galeri Son dakika! Usta isimden Beşiktaş-Lugano maçı sonrası övgüler! "Beşiktaş, Rafa Silva ile bambaşka bir..."
Giriş Tarihi: 30.08.2024 07:03 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 07:03

Son dakika! Usta isimden Beşiktaş-Lugano maçı sonrası övgüler! "Beşiktaş, Rafa Silva ile bambaşka bir..."

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsviçre ekibi Lugano'yu 3-3'ün rövanşında 5-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. SABAH Spor'un usta yazarları Ali Gültiken ve Fatih Doğan, Beşiktaş-Lugano maçı sonrası çok çarpıcı yorumlar kaleme aldı. İşte o sözler...

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Son dakika! Usta isimden Beşiktaş-Lugano maçı sonrası övgüler! Beşiktaş, Rafa Silva ile bambaşka bir...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano'yu 3-3 biten ilk karşılaşmanın rövanşında 5-1 yenerek adını lig aşamasına yazdırdı. Beşiktaş'ın gollerini Immobile (2), Gedson, Rafa Silva ve Salih Uçan kaydetti.

Son dakika! Usta isimden Beşiktaş-Lugano maçı sonrası övgüler! Beşiktaş, Rafa Silva ile bambaşka bir...

SABAH Spor'un usta yazarları Ali Gültiken ve Fatih Doğan, Beşiktaş-Lugano maçı sonrası çok çarpıcı yorumlar kaleme aldı. İşte o sözler...

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Son dakika! Usta isimden Beşiktaş-Lugano maçı sonrası övgüler! Beşiktaş, Rafa Silva ile bambaşka bir...

ALİ GÜLTİKEN: CİRO IMMOBİLE VE RAFA SİLVA FARKI!

Beşiktaş'a gelen yıldız oyuncaların ışığı, Beşiktaş'ı aydınlatmaya devam ediyor. Hem kendileri parlıyor, hem de takımdaki tüm oyuncuları parlatmaya devam ediyorlar. Lugano karşısında Beşiktaş'ın muazzam hücum yönünü bir kez daha gördük. Her maç ise üstünü koymaya devam ediyor. Bu kadar üretken bir takım olmak normalde uzun zaman alır.

Son dakika! Usta isimden Beşiktaş-Lugano maçı sonrası övgüler! Beşiktaş, Rafa Silva ile bambaşka bir...

"BEŞİKTAŞ HARİKA İŞLER YAPIYOR"

Birlikte oynama alışkanlığı ister. Fakat Beşiktaş yeni birçok oyuncusuyla sanki uzun dönemdir bir arada oynuyormuş gibi harika işler yapıyor. Futbolda taktik, sistem, organizasyon birlikte oynamak gibi bir çok şey önemli. Temel her zaman bunların üzerine oturtulur. Bunun yanında tüm bunların gelişimi için olmazsa olmaz olanı da yetenekli ve kaliteli futbolculardır.

Son dakika! Usta isimden Beşiktaş-Lugano maçı sonrası övgüler! Beşiktaş, Rafa Silva ile bambaşka bir...

"RAFA İLE BİRLİKTE BAMBAŞKA BİR KİMLİĞE BÜRÜNDÜ"

Beşiktaş özellikle , Immobile ve Rafa Silva'nın gelişiyle birlikte bambaşka bir kimliğe büründü. Yanlarına Fernandes'i, Rashica'yı Semih'i ve Muchi'yi alarak muazzam bir hücum gücü oluşturdular.

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