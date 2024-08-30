Giriş Tarihi: 30.08.2024 07:03
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
07:03
Son dakika! Usta isimden Beşiktaş-Lugano maçı sonrası övgüler! "Beşiktaş, Rafa Silva ile bambaşka bir..."
Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsviçre ekibi Lugano'yu 3-3'ün rövanşında 5-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. SABAH Spor'un usta yazarları Ali Gültiken ve Fatih Doğan, Beşiktaş-Lugano maçı sonrası çok çarpıcı yorumlar kaleme aldı. İşte o sözler...