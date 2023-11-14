Giriş Tarihi: 14.11.2023 09:34
Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
09:41
Son dakika: Usta isimden olay iddia! "VAR hakemlerine denmiş ki..."
Son dakika haberi: Süper Lig'de 12. hafta sona erdi ve 2 haftalık milli araya girildi. 12 hafta süresince hakem hataları başta olmak üzere birçok konuda yine tartışmalar yaşandı ve çarpıcı iddialar ortaya atıldı. SABAH Spor yazarları, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk, ligde geride kalan haftanın olaylarını ve milli arada takımların yapması gerekenleri değerlendirdi. Usta isim, VAR hakemleri hakkında çok konuşulacak iddiaları gündeme getirdi.