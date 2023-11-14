Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Usta isimden olay iddia! "VAR hakemlerine denmiş ki..."
Giriş Tarihi: 14.11.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 09:41

Son dakika: Usta isimden olay iddia! "VAR hakemlerine denmiş ki..."

Son dakika haberi: Süper Lig'de 12. hafta sona erdi ve 2 haftalık milli araya girildi. 12 hafta süresince hakem hataları başta olmak üzere birçok konuda yine tartışmalar yaşandı ve çarpıcı iddialar ortaya atıldı. SABAH Spor yazarları, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk, ligde geride kalan haftanın olaylarını ve milli arada takımların yapması gerekenleri değerlendirdi. Usta isim, VAR hakemleri hakkında çok konuşulacak iddiaları gündeme getirdi.

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Usta isimden olay iddia! VAR hakemlerine denmiş ki...

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta sona erdi ve milli araya girildi. 12 haftanın sonunda geriye hakem hataları sezona damga vururken, çeşitli iddialar da gündeme getirildi.

Son dakika: Usta isimden olay iddia! VAR hakemlerine denmiş ki...

SABAH Spor'un yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk, bu hafta birçok tartışmalı kararların oynandığı maçlar hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan usta kalemler, çok konuşulacak cevaplar verdi. İşte o sözler...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Usta isimden olay iddia! VAR hakemlerine denmiş ki...

Zaynutdinov'un yüzü korku filmlerindeki bir sahneyi andırıyordu. Bu darbeye kart bile çıkmadı. Ne dersiniz?

LEVENT TÜZEMEN: "MHK BAŞKANI HIRSI UĞRUNA GÖREVE DEVAM EDİYOR"

"VAR'da görev yapanlar, resmen üç maymunu oynadı. MHK Başkanı, Ali Koç'un kendisine sarf ettiği "Karaktersiz ve omurgasız" sözüne rağmen sırf koltuk hırsı uğruna, göreve devam ediyor."

Son dakika: Usta isimden olay iddia! VAR hakemlerine denmiş ki...

"Hakemler de bu davranıştan cesaret alıp kafalarına göre maç yönetmeye devam ediyor. Zaynutdinov'a yapılan hareketin kırmızı olması için oyuncunun ölmesi mi gerekiyordu?"

Son dakika: Usta isimden olay iddia! VAR hakemlerine denmiş ki...

GÜRCAN BİLGİÇ: "VAR ODASINA ACİLEN YABANCI HAKEM LAZIM"

"Hadi Zaynutdinov'unki bir ikili mücadele içindeydi. Barış Alper'in attığı dirsek, Belhanda ve Balotelli'nin darbeleri, Rodrigues'in Oosterwolde'ye yaptığı…"

SON DAKİKA