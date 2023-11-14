Son dakika: Usta isimden olay iddia! "VAR hakemlerine denmiş ki..."

Zaynutdinov'un yüzü korku filmlerindeki bir sahneyi andırıyordu. Bu darbeye kart bile çıkmadı. Ne dersiniz?



LEVENT TÜZEMEN: "MHK BAŞKANI HIRSI UĞRUNA GÖREVE DEVAM EDİYOR"

"VAR'da görev yapanlar, resmen üç maymunu oynadı. MHK Başkanı, Ali Koç'un kendisine sarf ettiği "Karaktersiz ve omurgasız" sözüne rağmen sırf koltuk hırsı uğruna, göreve devam ediyor."