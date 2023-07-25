Son dakika: Usta yazardan Avrupa maçı öncesi flaş sözler: "Tek sıkıntıyı Galatasaray yaşayabilir ama..."

ÖMER ÜRÜNDÜL: "RAKİBİ CİDDİYE ALIP MÜCADELE ETMEK ŞART"

Önce G.Saray'dan başlayalım; ligden önce ilk hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Çok önemli iki transfer yaptılar. Ben Angelino'yu defalarca izledim, çok iyi bir sol bek. Zaha da bana göre tam isabet. Tek sorun İcardi. Eşinin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hem kafası karışık hem de sezon öncesi hazırlık kampını kaçırdı.