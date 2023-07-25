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Haberler Galeri Son dakika: Usta yazardan Avrupa maçı öncesi flaş sözler: "Tek sıkıntıyı Galatasaray yaşayabilir ama..."
Giriş Tarihi: 25.07.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 09:14

Son dakika: Usta yazardan Avrupa maçı öncesi flaş sözler: "Tek sıkıntıyı Galatasaray yaşayabilir ama..."

Son dakika haberi: Temsilcilerimizin Avrupa'daki mücadelesi bugün başlıyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Galatasaray, bugün deplasmanda Zalgiris ile karşılaşacak. Konferans Ligi'nde yarın F.Bahçe, Kadıköy'de Zimbru'yu ağırlarken, Beşiktaş perşembe Tirana, Adana Demir ise aynı gün deplasmanda Cluj ile karşılaşacak. Maçlar öncesi SABAH Spor'un usta kalemleri temsilcilerimiz için dikkat çeken sözler söyledi.

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Son dakika: Usta yazardan Avrupa maçı öncesi flaş sözler: Tek sıkıntıyı Galatasaray yaşayabilir ama...

Avrupa'ya gitmeye hak kazanan temsilcilerimiz bugün sahne almaya başlıyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında deplasmanda Zalgiris ile karşılaşacak. Konferans Ligi 2. ön eleme maçlarında ise Fenerbahçe yarın evinde Zimbru'yu ağırlarken, Beşiktaş perşembe günü Tirana ve Adana Demirspor da deplasmanda Cluj ile karşılaşacak.

Son dakika: Usta yazardan Avrupa maçı öncesi flaş sözler: Tek sıkıntıyı Galatasaray yaşayabilir ama...

Maçlar öncesinde SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç çarpıcı sözler kaleme aldı.

GÜNÜN SORUSU: Avrupa demek prestij, para, ülke puanı demek. Cluj'u bir kenara koyarsak rakiplerimiz zayıf. Peki şansımız ne? Takımlarımızın yıldızlarla dolu kadroları ne yapar?

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Son dakika: Usta yazardan Avrupa maçı öncesi flaş sözler: Tek sıkıntıyı Galatasaray yaşayabilir ama...

LEVENT TÜZEMEN: "MART AYINA KADAR YARIŞTA OLURLAR"

Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek kulüplerin puanla ilgili sorumluluk taşımaları gerekiyor. İstanbul'un 3 Büyükler'i, eleyebilecekleri rakiplerle eşleştiler. İki maçı da kazanarak puanlar getirmeleri gerekiyor. Adana Demirspor'un kaliteli kadrosuna rağmen tek eksiği tecrübesizlik.

Dilerim onlar da turu geçer ve ülke puanına katkıda bulunur. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin güçlü kadrolar oluşturduğunu düşünürsek sadece turu atlamaları yetmez, grup karşılaşmalarında da ülkeyi sevindirecek sonuçlar almaları gerekir.

Son dakika: Usta yazardan Avrupa maçı öncesi flaş sözler: Tek sıkıntıyı Galatasaray yaşayabilir ama...

"ADANA DEMİRSPOR'DAN SÜRPRİZ BEKLİYORUM"

Beşiktaş daha transferlerini tamamlamadı ama Şenol hocanın Avrupa tecrübesi çok fazla. Onlar da gruplara kalarak hem kendine hem de ülkeye katkı sağlayacaktır. Bu sene A.Demirspor'dan sürpriz bekliyorum. 3 Büyükler'in Avrupa serüvenlerini mart ayına kadar taşıyacaklarını düşünüyorum.

Son dakika: Usta yazardan Avrupa maçı öncesi flaş sözler: Tek sıkıntıyı Galatasaray yaşayabilir ama...

ÖMER ÜRÜNDÜL: "RAKİBİ CİDDİYE ALIP MÜCADELE ETMEK ŞART"

Önce G.Saray'dan başlayalım; ligden önce ilk hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Çok önemli iki transfer yaptılar. Ben Angelino'yu defalarca izledim, çok iyi bir sol bek. Zaha da bana göre tam isabet. Tek sorun İcardi. Eşinin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hem kafası karışık hem de sezon öncesi hazırlık kampını kaçırdı.

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