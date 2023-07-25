Giriş Tarihi: 25.07.2023 09:14
Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
09:14
Son dakika: Usta yazardan Avrupa maçı öncesi flaş sözler: "Tek sıkıntıyı Galatasaray yaşayabilir ama..."
Son dakika haberi: Temsilcilerimizin Avrupa'daki mücadelesi bugün başlıyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Galatasaray, bugün deplasmanda Zalgiris ile karşılaşacak. Konferans Ligi'nde yarın F.Bahçe, Kadıköy'de Zimbru'yu ağırlarken, Beşiktaş perşembe Tirana, Adana Demir ise aynı gün deplasmanda Cluj ile karşılaşacak. Maçlar öncesi SABAH Spor'un usta kalemleri temsilcilerimiz için dikkat çeken sözler söyledi.