Giriş Tarihi: 10.02.2023 12:38
Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
12:44
Son dakika: Yeni Malatyasporlu oyuncu Yakup Alkan'dan yürek yakan sözler! Ahmet Eyüp Türkaslan ile ne konuştu?
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından tüm Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremi yaşayan takımlardan bir tanesi de Yeni Malatyaspor oldu. Yeni Malatyaspor'un eski oyuncusu Yakup Alkan, o gece depremden nasıl kurtulduğunu ve vefat eden takım arkadaşı Ahmet Eyüp Türkaslan ile neler konuştuğunu dile getirdi. İşte Alkan'ın yürek dağlayan o sözleri...