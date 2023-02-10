Depremden kurtulan Yeni Malatyaspor'un eski oyuncusu Yakup Alkan, o gece yaşadıklarını dile getirdi. Hürriyet'e konuşan futbolcu, yeni takımı Şanlıurfaspor ile anlaşmak için şehirden ayrıldığını ve bu sayede kurtulduğunu ifade etti. Ayrıca Yakup Alkan, kaleci Ahmet ile son konuşmalarını da dile getirdi. İşte Yakup Alkan'ın yürek dağlayan sözleri...