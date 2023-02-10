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Haberler Galeri Son dakika: Yeni Malatyasporlu oyuncu Yakup Alkan'dan yürek yakan sözler! Ahmet Eyüp Türkaslan ile ne konuştu?
Giriş Tarihi: 10.02.2023 12:38 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 12:44

Son dakika: Yeni Malatyasporlu oyuncu Yakup Alkan'dan yürek yakan sözler! Ahmet Eyüp Türkaslan ile ne konuştu?

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından tüm Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremi yaşayan takımlardan bir tanesi de Yeni Malatyaspor oldu. Yeni Malatyaspor'un eski oyuncusu Yakup Alkan, o gece depremden nasıl kurtulduğunu ve vefat eden takım arkadaşı Ahmet Eyüp Türkaslan ile neler konuştuğunu dile getirdi. İşte Alkan'ın yürek dağlayan o sözleri...

Son dakika: Yeni Malatyasporlu oyuncu Yakup Alkan’dan yürek yakan sözler! Ahmet Eyüp Türkaslan ile ne konuştu?

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu ve bölgedeki enkazdan sonra yaralarını sarıyor. Bölgeye yapılan yardımlar devam ederken, Malatya'nın şehir takımı Yeni Malatyaspor da depremin acısını yaşıyor.

Son dakika: Yeni Malatyasporlu oyuncu Yakup Alkan’dan yürek yakan sözler! Ahmet Eyüp Türkaslan ile ne konuştu?

YENİ MALATYASPOR LİGDEN ÇEKİLECEK

Deprem sonrası enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan haberden sonra Yeni Malatyaspor'un ligden çekileceği açıklandı.

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Son dakika: Yeni Malatyasporlu oyuncu Yakup Alkan’dan yürek yakan sözler! Ahmet Eyüp Türkaslan ile ne konuştu?

Depremden kurtulan Yeni Malatyaspor'un eski oyuncusu Yakup Alkan, o gece yaşadıklarını dile getirdi. Hürriyet'e konuşan futbolcu, yeni takımı Şanlıurfaspor ile anlaşmak için şehirden ayrıldığını ve bu sayede kurtulduğunu ifade etti. Ayrıca Yakup Alkan, kaleci Ahmet ile son konuşmalarını da dile getirdi. İşte Yakup Alkan'ın yürek dağlayan sözleri...

Son dakika: Yeni Malatyasporlu oyuncu Yakup Alkan’dan yürek yakan sözler! Ahmet Eyüp Türkaslan ile ne konuştu?

"SÖZLEŞME FESHEDİLDİ, ŞANLIURFASPOR'A İMZA ATMAK İÇİN AYRILDIM..."

"Depremden sonra psikolojim yerle bir oldu. 20 saatle hayatım kurtuldu. Sözleşmemin feshedileceği belliydi. O sırada görüşmelerimi devam ettiriyordum. Depremden bir gün önceki Şanlıurfaspor'la anlaşmaya vardım. Gece saat 01.30 gibi işlerimizi tamamladık ve 'hayırlı olsun' dedik."

Son dakika: Yeni Malatyasporlu oyuncu Yakup Alkan’dan yürek yakan sözler! Ahmet Eyüp Türkaslan ile ne konuştu?

"BAŞKAN BANA BURADA KAL İDMAN YAP TAKIMLA DEDİ"

Şanlıurfaspor'un başkanı çok ısrar etti. Israr etmesi iyi oldu. Çarşamba günü maçları vardı. Şanlıurfaspor Başkanı, "Bir iki gün takımla idman yap ki çarşamba günü önemli bir maça çıkacağız. Kesin gel yarınki idmanda olmanı istiyorum." dedi.

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