Giriş Tarihi: 23.08.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
11:30
SON DAKİKA | Young Boys - Galatasaray maçının hakemi Siebert açıkladı! Penaltı kararı olay olmuştu...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2'de 2 yapan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-off ilk maçında deplasmanda Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Maçın Alman hakemi Daniel Siebert ise verdiği kararlarla tartışılan isim olurken, G.Saray aleyhine verdiği penaltının da gerekçesini açıkladı. İşte o çarpıcı sözler...