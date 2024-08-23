Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | Young Boys - Galatasaray maçının hakemi Siebert açıkladı! Penaltı kararı olay olmuştu...
Giriş Tarihi: 23.08.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:30

SON DAKİKA | Young Boys - Galatasaray maçının hakemi Siebert açıkladı! Penaltı kararı olay olmuştu...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2'de 2 yapan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-off ilk maçında deplasmanda Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Maçın Alman hakemi Daniel Siebert ise verdiği kararlarla tartışılan isim olurken, G.Saray aleyhine verdiği penaltının da gerekçesini açıkladı. İşte o çarpıcı sözler...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
SON DAKİKA | Young Boys - Galatasaray maçının hakemi Siebert açıkladı! Penaltı kararı olay olmuştu...

Avrupa'daki temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu.

SON DAKİKA | Young Boys - Galatasaray maçının hakemi Siebert açıkladı! Penaltı kararı olay olmuştu...

İsviçre ekibinin gollerini 3'üncü ve 45+4'üncü dakikalarda Joel Monteiro ile 86'ncı dakikada penaltıdan Filip Ugrinic kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini ise 67'nci ve 72'nci dakikalarda Michy Batshuayi attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Young Boys - Galatasaray maçının hakemi Siebert açıkladı! Penaltı kararı olay olmuştu...

MUSLERA KORKUTTU

Sarı-kırmızılıların kalecisi Muslera, 45+6. dakikada Monteiro'nun girdiği pozisyonda açıyı kapatmak için kalesinden çıktı.

SON DAKİKA | Young Boys - Galatasaray maçının hakemi Siebert açıkladı! Penaltı kararı olay olmuştu...

Pozisyonun sonucunda ikili mücadelede aldığı darbe neticesinde sakatlanan tecrübeli eldiven, maça devam edemedi.

SON DAKİKA | Young Boys - Galatasaray maçının hakemi Siebert açıkladı! Penaltı kararı olay olmuştu...

ABDÜLKERİM RÖVANŞTA YOK

Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı, maçta gördüğü 2 sarı kart sonrasıda kırmızı kartla oyundan atıldı. Deneyimli oyuncu rövanş maçında forma giyemeyecek.

SON DAKİKA