Giriş Tarihi: 08.10.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
13:40
SON DAKİKA: Yunus Akgün'e dev zam! Galatasaray'ın yeni prensi paraya para demeyecek!
Championship'te geçtiğimiz sezon Leicester City'de kiralık olarak oynadıktan sonra Galatasaray'a dönen Yunus Akgün, bu sezon performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz ekibi Benfica'ya transferinin ardından sarı-kırmızılı takımın vazgeçilmezlerinden biri olan 24 yaşındaki futbolcuyu elinden kaçırmak istemeyen sarı kırmızılı kulüp dev zam ve kontrat uzatmak için harekete geçti.