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Haberler Galeri SON DAKİKA: Yunus Akgün'e dev zam! Galatasaray'ın yeni prensi paraya para demeyecek!
Giriş Tarihi: 08.10.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 13:40

SON DAKİKA: Yunus Akgün'e dev zam! Galatasaray'ın yeni prensi paraya para demeyecek!

Championship'te geçtiğimiz sezon Leicester City'de kiralık olarak oynadıktan sonra Galatasaray'a dönen Yunus Akgün, bu sezon performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz ekibi Benfica'ya transferinin ardından sarı-kırmızılı takımın vazgeçilmezlerinden biri olan 24 yaşındaki futbolcuyu elinden kaçırmak istemeyen sarı kırmızılı kulüp dev zam ve kontrat uzatmak için harekete geçti.

SON DAKİKA: Yunus Akgün’e dev zam! Galatasaray’ın yeni prensi paraya para demeyecek!

2000 jenerasyonunun en önemli yıldız adayları arasında gösterilen Yunus Akgün, yıllardır beklenen patlamayı gerçekleştirdi. Son haftalarda 11'e yerleşen yıldız futbolcu gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kurarken kulüp genç yıldıza tüm bu başarısının mükafatını vermek üzere harekete geçti.

SON DAKİKA: Yunus Akgün’e dev zam! Galatasaray’ın yeni prensi paraya para demeyecek!

G.SARAY'IN YENİ PRENSİ: YUNUS AKGÜN

Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz ekibi Benfica'ya transferinin ardından sarı-kırmızılı takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Yunus, bu sezon 7'si ilk 11'de olmak üzere toplam 11 maçta forma giydi.

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SON DAKİKA: Yunus Akgün’e dev zam! Galatasaray’ın yeni prensi paraya para demeyecek!

Galatasaray'ın bu sezon 11 maçında 4 gol kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, takımının skor yüküne önemli katkıda bulundu.

SON DAKİKA: Yunus Akgün’e dev zam! Galatasaray’ın yeni prensi paraya para demeyecek!

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Akhisarspor karşısında çıkmış 2018-2019 sezonunda ise Porto karşılaşmasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılı formayla maça çıkan en genç ikinci futbolcu olmuştu.

SON DAKİKA: Yunus Akgün’e dev zam! Galatasaray’ın yeni prensi paraya para demeyecek!

Championship'te geçtiğimiz sezon Leicester City'de kiralık olarak oynadıktan sonra Galatasaray'a dönen Yunus Akgün, sezona inanılmaz bir giriş yaptı.

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