SON DAKİKA: Yunus Akgün’e dev zam! Galatasaray’ın yeni prensi paraya para demeyecek!

G.SARAY'IN YENİ PRENSİ: YUNUS AKGÜN

Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz ekibi Benfica'ya transferinin ardından sarı-kırmızılı takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Yunus, bu sezon 7'si ilk 11'de olmak üzere toplam 11 maçta forma giydi.