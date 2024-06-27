Son haberleri: Çekya maçı sonrası Hakan Çalhanoğlu ve Samet için flaş benzetme! Avusturya’dan 6-1 göndermesi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Ay-yıldızlılar, bu turda Avusturya ile karşılaşacak.