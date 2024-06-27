Giriş Tarihi: 27.06.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
21:59
Son haberleri: Çekya maçı sonrası Hakan Çalhanoğlu ve Samet için flaş benzetme! Avusturya'dan 6-1 göndermesi
Son dakika haberleri: EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız Türkiye, dün grubun son maçında Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un attığı gollerle 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi ve Avusturya'nın rakibi oldu. Zorlu ve gergin karşılaşmanın ardından Avusturya cephesi özellikle de cezalı duruma düşen Hakan ve Samet için flaş benzetmelerde bulundu. İşte o sözler...