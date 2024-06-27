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Haberler Galeri Son haberleri: Çekya maçı sonrası Hakan Çalhanoğlu ve Samet için flaş benzetme! Avusturya'dan 6-1 göndermesi
Giriş Tarihi: 27.06.2024 21:49 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 21:59

Son haberleri: Çekya maçı sonrası Hakan Çalhanoğlu ve Samet için flaş benzetme! Avusturya'dan 6-1 göndermesi

Son dakika haberleri: EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız Türkiye, dün grubun son maçında Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un attığı gollerle 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi ve Avusturya'nın rakibi oldu. Zorlu ve gergin karşılaşmanın ardından Avusturya cephesi özellikle de cezalı duruma düşen Hakan ve Samet için flaş benzetmelerde bulundu. İşte o sözler...

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Son haberleri: Çekya maçı sonrası Hakan Çalhanoğlu ve Samet için flaş benzetme! Avusturya’dan 6-1 göndermesi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Ay-yıldızlılar, bu turda Avusturya ile karşılaşacak.

Son haberleri: Çekya maçı sonrası Hakan Çalhanoğlu ve Samet için flaş benzetme! Avusturya’dan 6-1 göndermesi

Avusturya basını, Türkiye'nin Çekya'yı mağlup ettiği maçı manşetlere taşıdı. Yazılan haberlerde Hakan Çalhanoğlu'nun ve Samet Akaydin'in cezalı olmasına vurgu yapıldı. İşte o sözler...

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Son haberleri: Çekya maçı sonrası Hakan Çalhanoğlu ve Samet için flaş benzetme! Avusturya’dan 6-1 göndermesi

KURIER'DEN '6-1' VURGUSU

Avusturya'nın önde gelen haber sitelerinden Kurier, Avusturya'nın Mart ayında A Milli Takım'ı 6-1 yendiği karşılaşma için vurgu yaptı.

Son haberleri: Çekya maçı sonrası Hakan Çalhanoğlu ve Samet için flaş benzetme! Avusturya’dan 6-1 göndermesi

Haberde "Ralf Rangnick'in takımı, grubun son maçında Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yenen Türkiye ile 2 Temmuz'da karşılaşacak. Avusturya'nın Mart ayında 6-1 kazandığı Türk takımında eksikler var: defans oyuncusu Akaydın'ın yanı sıra kaptan Çalhanoğlu da cezalı." denildi.

Son haberleri: Çekya maçı sonrası Hakan Çalhanoğlu ve Samet için flaş benzetme! Avusturya’dan 6-1 göndermesi

KLEINE ZEITUNG: TÜRKİYE, AVUSTURYA'NIN RAKİBİ

Kleine Zeitung, Avusturya'nın Salı günü Türkiye ile Leipzig'de karşılaşacağını okyucularına aktardı. Haberde Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'in sarı kart cezalısı olmasının Avusturya için iyi haber olduğu vurgulandı.

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