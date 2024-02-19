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Haberler Galeri Sparta Prag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı tarihi
Giriş Tarihi: 19.02.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 11:43

Sparta Prag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı tarihi

UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmasında mücadele eden Galatasaray ve Sparta Prag sarı kırmızılıların evinde oynanan ilk maçı ev sahibinin 3-2 üstlüğünü ile kapattı. Avantajı kapan temsilcimiz, rövanşa hazırlanıyor. Letna Stadı'nda oynanacak Sparta Prag Galatasaray maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı gündemde. Okan Buruk yönetimindeki ekibin nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Peki; Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...

Sparta Prag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı tarihi

Galatasaray'ın UEFA maçı için geri sayım başladı. İlk maçta yıldızı bir kez daha parlayan Muslera ve Icardi öne çıkan isimler arasında gösterildi. Sırada rövanş var. Çek ekip Sparta Prag karşısında zorlu bir mücadele veren sarı kırmızılılar için ilk 11'de yakın takibe alındı. Peki; Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı ne zaman oynanacak? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...

Sparta Prag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı tarihi

GALATASARAY SPARTA PRAG KARŞISINDA PUANI KAPTI!

15 Şubat günü oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off Galatasaray Sparta Prag maçı 3-2 Galatasaray'ın galibiyeti ile tamamlandı. Evinde 3 gole imza atan sarı kırmızılı ekip golleri kadar Muslera'nın kurtarışlarıyla da konuşuldu.

Sarı kırmızılı ekibin gollerini 19. dakikada Kerem Demirbay, 60. dakikada Dires Mertens ve 90+1'de Mauro Icardi kaydetti.

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Sparta Prag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı tarihi

SPARTA PRAG GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı 22 Şubat Perşembe günü oynanacak. Maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

Heyecanlı mücadele Letna Stadyumu olarak bilinen Generali Arena'da oynanacak.

Sparta Prag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı tarihi

Maçın ilk maçta olduğu gibi Exxen platformundan ekranlara gelmesi bekleniyor.

Sparta Prag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı tarihi

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ

  • Milan - Rennes
  • RC Lens - Freiburg
  • Young Boys - Sporting Clube
  • Benfica - Toulouse
  • SC Braga - Karabağ
  • Galatasaray - Sparta Prag
  • Shakhtar Donetsk - Marsilya
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