Sparta Prag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı tarihi

Galatasaray'ın UEFA maçı için geri sayım başladı. İlk maçta yıldızı bir kez daha parlayan Muslera ve Icardi öne çıkan isimler arasında gösterildi. Sırada rövanş var. Çek ekip Sparta Prag karşısında zorlu bir mücadele veren sarı kırmızılılar için ilk 11'de yakın takibe alındı. Peki; Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı ne zaman oynanacak? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...