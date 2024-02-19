Sparta Prag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı tarihi

Giriş Tarihi: 19.02.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
11:43
UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmasında mücadele eden Galatasaray ve Sparta Prag sarı kırmızılıların evinde oynanan ilk maçı ev sahibinin 3-2 üstlüğünü ile kapattı. Avantajı kapan temsilcimiz, rövanşa hazırlanıyor. Letna Stadı'nda oynanacak Sparta Prag Galatasaray maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı gündemde. Okan Buruk yönetimindeki ekibin nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Peki; Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...