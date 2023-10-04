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Haberler Galeri Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 04.10.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 15:06

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusu son dakika gündemdeki yerini almış durumda. Dün Galatasaray Manchester United'ı deplasmanda 3 – 2 yenerken, bu hafta Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş ülkemizi temsil edecek. İlk hafta evinde Nordsjaelland'ı 3 – 1 yenen Fenerbahçe, Slovakya deplasmanına gidecek. Bu noktada, Ligi "Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt aramakta. İsmail Kartal'ın önderliğinde Fenerbahçe 14 maçta 14 galibiyet aldı. Peki, Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte konu hakkında detaylar

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri gündemdeki yerini almış durumda. UEFA Konferans Ligi grupları başladı ve Fenerbahçe ilk maçtan galibiyet alırken, Slovakya deplasmanına gidiyor. Bu noktada, "Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu yanıt aramakta. İşte, konu hakkında detaylar

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 2. hafta mücadelesi Spartak Trnava Fenerbahçe maçı bu hafta oynanacak. Çıktığı bütün resmi maçları kazanan Fenerbahçe, Slovakya deplasmanına gidiyor.

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Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı 5 Ekim 2023 saat 22.00'de başlayacak. Maç, Anton Malatinski Stadı'nda oynanacak.

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı Exxen ekranlarında yayımlanacak.

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe:

Livakovic - Mert Müldür, Serdar Aziz, Dijku, Oosterwolde - Zajc, Mert Hakan Yandaş, Crespo - İrfan Can Kahveci - Batshuayi - Ryan Kent

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