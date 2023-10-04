Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusu son dakika gündemdeki yerini almış durumda. Dün Galatasaray Manchester United'ı deplasmanda 3 – 2 yenerken, bu hafta Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş ülkemizi temsil edecek. İlk hafta evinde Nordsjaelland'ı 3 – 1 yenen Fenerbahçe, Slovakya deplasmanına gidecek. Bu noktada, Ligi "Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt aramakta. İsmail Kartal'ın önderliğinde Fenerbahçe 14 maçta 14 galibiyet aldı. Peki, Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte konu hakkında detaylar