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Haberler Galeri Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 02.10.2023 22:09 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 15:05

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusu araştırılıyor. Bu yıl çıktığı bütün resmi maçları kazanan İsmail Kartal'ın ekibi, Szymanski, Tadic, Dzeko, Fred, İrfan Can önderliğinde maçları rahat kazanmaya devam ediyor. İlk maçta Nordsjælland'ı 3 – 1 yenen Fenerbahçe ile Ludogorest'e 4 – 0 kaybeden Trnava, Slovakya'da karşı karşıya gelecek. Bu noktada, "Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu yanıt aramakta. UEFA Konferans Ligi'nin favorileri arasında yer alan Fenerbahçe, gruplardan rahat çıkmak istiyor. Peki, Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte konu hakkında detaylar

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. 14 maçta 14 galibiyet alan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi ikinci hafta mücadelesinde Slovakya'da Spartak Trnava'nın konuğu olacak. Peki, Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 2. hafta mücadelesi Spartak Trnava Fenerbahçe maçı bu hafta oynanacak. Çıktığı bütün resmi maçları kazanan Fenerbahçe, Slovakya deplasmanına gidiyor.

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Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı 5 Ekim 2023 saat 22.00'de başlayacak. Maç, Anton Malatinski Stadı'nda oynanacak.

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı Exxen ekranlarında yayımlanacak.

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

FENERBAHÇE UEFA KONFERANS LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

5 Ekim 2023 Spartak Trnava – Fenerbahçe

26 Ekim 2023 Fenerbahçe – Ludogorets

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