Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusu araştırılıyor. Bu yıl çıktığı bütün resmi maçları kazanan İsmail Kartal'ın ekibi, Szymanski, Tadic, Dzeko, Fred, İrfan Can önderliğinde maçları rahat kazanmaya devam ediyor. İlk maçta Nordsjælland'ı 3 – 1 yenen Fenerbahçe ile Ludogorest'e 4 – 0 kaybeden Trnava, Slovakya'da karşı karşıya gelecek. Bu noktada, "Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu yanıt aramakta. UEFA Konferans Ligi'nin favorileri arasında yer alan Fenerbahçe, gruplardan rahat çıkmak istiyor. Peki, Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte konu hakkında detaylar