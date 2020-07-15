Spor camiasından 15 Temmuz paylaşımları

FENERBAHÇE

"Atatürk'ün izinde emin adımlarla yürüyen demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alarak aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen FETÖ terör örgütünü bir kez daha lanetliyoruz.



O karanlık günde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde harekete geçerek bu hain plana izin vermeyen Milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor, vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yıl dönümünde bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki; 2011 yılında bu kanlı örgütün savcısı, polisi, medyası sözde şike davası adı altında kulübümüze açıkça savaş açmıştır.



Ve 3 Temmuz'da FETÖ terör örgütüne karşı mücadelenin ilk kıvılcımını Fenerbahçe camiası yakmış; Başkanı, yöneticisi, sporcusu, taraftarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü bir bütün olarak bu alçak örgüte karşı gereken tepkiyi en güçlü şekilde vermiştir.



Ve tüm camiamız adına bugün birkez daha söylemek istiyoruz ki;



Fenerbahçe, ülkemizi ve değerlerini hedef alanlar karşısında her zaman devletinin ve milletinin yanında dimdik duracaktır.



Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün izinde ilelebet yaşayacak ve bu karanlık terör örgütlerine hiçbir zaman teslim olmayacaktır."