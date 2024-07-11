SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Süper Kupa Finali Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, lig başlamadan oynanacak mı ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 11.07.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
09:30
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası heyecanı devam ederken, Türk futbolseverlerin aklı bir yandan da Süper Kupa finalinde. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa finali lig başlamadan yapılacak. Karşılaşmanın tarihini merak eden futbolseverler, 'Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?' sorularına yanıt arıyor. Galatasaray geçtiğimiz yıl lig kupasını Beşiktaş ise Türkiye Kupası'nı kazanarak bu finali oynamaya hak kazandılar. Peki, Süper Kupa Finali Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, lig başlamadan oynanacak mı ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Süper Kupa final tarihi 2024…