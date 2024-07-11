SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Süper Kupa Finali Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, lig başlamadan oynanacak mı ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Kupa finali 2024 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu yıl Süper Kupa mücadelesi Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Galatasaray Süper Lig kupasını kazanarak, Beşiktaş ise Türkiye Kupası'nı kazanarak bu finalde oynamaya hak kazandılar. Peki, 2024 Süper Kupa finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?