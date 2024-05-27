Süper Kupa finali ne zaman, belli oldu mu? 2024 Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı tarihi için geri sayım!

Süper Kupa finali ne zaman 2024 yılı için araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz sezonun kupası Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonucu sarı kırmızılılara gitmişti. Bu kez karşıda siyah beyazlılar olacak. Galatasaray'ın aksine kötü geçirdikleri sezonu Türkiye Kupası ile tamamlayan Kara Kartal için bir sonraki kupa oldukça önemli. Peki; Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı tarihi belli oldu mu?