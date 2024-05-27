Giriş Tarihi: 27.05.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
09:51
Süper Kupa finali ne zaman, belli oldu mu? 2024 Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı tarihi için geri sayım!
Beşiktaş'ın Türkiye Kupası şampiyonluğu ardından Galatasaray da Süper Lig kupasını kaldırdı. Şimdi taraftarların hedeflerinde Süper Kupa finali var. İki lig şampiyonunun karşı karşıya geleceği maçta heyecan dorukta olacak. Konuyla ilgili gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) açıklamalarına dönmüş durumda. Peki; Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak, belli mi?