Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Süper Kupa finali ne zaman, belli oldu mu? 2024 Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı tarihi için geri sayım!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 09:51

Süper Kupa finali ne zaman, belli oldu mu? 2024 Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı tarihi için geri sayım!

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası şampiyonluğu ardından Galatasaray da Süper Lig kupasını kaldırdı. Şimdi taraftarların hedeflerinde Süper Kupa finali var. İki lig şampiyonunun karşı karşıya geleceği maçta heyecan dorukta olacak. Konuyla ilgili gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) açıklamalarına dönmüş durumda. Peki; Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak, belli mi?

Süper Kupa finali ne zaman, belli oldu mu? 2024 Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı tarihi için geri sayım!

Süper Kupa finali ne zaman 2024 yılı için araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz sezonun kupası Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonucu sarı kırmızılılara gitmişti. Bu kez karşıda siyah beyazlılar olacak. Galatasaray'ın aksine kötü geçirdikleri sezonu Türkiye Kupası ile tamamlayan Kara Kartal için bir sonraki kupa oldukça önemli. Peki; Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı tarihi belli oldu mu?

Süper Kupa finali ne zaman, belli oldu mu? 2024 Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı tarihi için geri sayım!

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Galatasaray Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa final maçının 2024-2025 sezonu başlamadan yapılması bekleniyor. Ancak maçın tarihiyle ilgili bir bilgi TFF tarafından paylaşılmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Kupa finali ne zaman, belli oldu mu? 2024 Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı tarihi için geri sayım!

SON SÜPER KUPA ŞAMPİYONLARI

2023-2024 GALATASARAY

2022-2023 TRABZONSPOR

2021-2022 BEŞİKTAŞ

2020-2021 TRABZONSPOR

2019-2020 GALATASARAY

2018-2019 AKHİSARSPOR

Süper Kupa finali ne zaman, belli oldu mu? 2024 Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı tarihi için geri sayım!

SEZONUN GOL KRALI BELLİ OLDU!

Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonu gol krallığı son maçlarla netleşti. Sezonun gol gol kralı 25 golle Galatasaraylı Mauro Icardi oldu. Onu 21 golle Fenerbahçe'den Edin Dzeko takip ederken 3. 18 golle Sivasspor'da oynayan Rey Manaj oldu.

Süper Kupa finali ne zaman, belli oldu mu? 2024 Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı tarihi için geri sayım!
SON DAKİKA