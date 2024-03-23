Giriş Tarihi: 23.03.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
13:00
Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak, ertelendi mi? TFF Galatasaray Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama yaptı
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak süper kupa finali için nefesler tutuldu. Aralık ayında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan kupa finali ertelenmişti. Fenerbahçe'nin Avrupa karşılaşmaları sebebiyle gözler final maçı tarihine çevrildi. İptal olduğu söylentileri artmışken TFF'den açıklama geldi. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, son şampiyon Galatasaray ile Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Peki Süper Kupa finali ertelendi mi? Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? İşte TFF'den açıklama