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Haberler Galeri Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak, ertelendi mi? TFF Galatasaray Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama yaptı
Giriş Tarihi: 23.03.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 13:00

Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak, ertelendi mi? TFF Galatasaray Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama yaptı

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak süper kupa finali için nefesler tutuldu. Aralık ayında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan kupa finali ertelenmişti. Fenerbahçe'nin Avrupa karşılaşmaları sebebiyle gözler final maçı tarihine çevrildi. İptal olduğu söylentileri artmışken TFF'den açıklama geldi. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, son şampiyon Galatasaray ile Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Peki Süper Kupa finali ertelendi mi? Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? İşte TFF'den açıklama

Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak, ertelendi mi? TFF Galatasaray Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama yaptı

Galatasary ve Fenerbahçe arasında oynananacak mücadelenin tarihleri belli olmuştu. Son dönemde maçın iptal edldiğine dair söylentiler çıkması üzerine TFF açıklama yaptı. Peki, iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa finali ne zaman hangi tarihte?

Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak, ertelendi mi? TFF Galatasaray Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama yaptı

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF'den yapılan açıklamada " 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak, ertelendi mi? TFF Galatasaray Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama yaptı

SÜPER KUPA FİNALİ ERTELENDİ Mİ?

TFF'nin yaptığı açıklamayla birlikte Süper Kupa finalinin ertelenmemiş olduğu ve Şanlıurfa'da oynanacağı belirtildi.

Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak, ertelendi mi? TFF Galatasaray Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama yaptı

FENERBAHÇE AVRUPA PROGRAMI

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalma başarısı gösteren sarı-lacivertliler, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti.

Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final ilk maçına 11 Nisan'da deplasmanda çıkacak. Rövanş karşılaşması ise 18 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.

Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak, ertelendi mi? TFF Galatasaray Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama yaptı

BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ve iptal olan maçın biletleri maçtan 1 hafta önce satışa sunulmuştu.

Maçın biletlerinin 31 Mart 2024 tarihinde satışa sunulması beklenirken konuya ilişkin TFF'den yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor.

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