Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak, ertelendi mi? TFF Galatasaray Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama yaptı

Galatasary ve Fenerbahçe arasında oynananacak mücadelenin tarihleri belli olmuştu. Son dönemde maçın iptal edldiğine dair söylentiler çıkması üzerine TFF açıklama yaptı. Peki, iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa finali ne zaman hangi tarihte?