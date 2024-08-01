Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı canlı yayın kanalı

Süper Kupa finali bu hafta oynanıyor. Son şampiyon Galatasaray evine üst üste bir kupa daha götürmek isterken Beşiktaş da kötü geçirdiği sezonun ardından yeni sezona kupayla başlamak istiyor. Siyah beyazlıların yeni transferleri dikkat çekiyor. Taraftar maçın canlı yayın ekranı başında olacak. Peki; Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?