Giriş Tarihi: 01.08.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
14:25
Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı canlı yayın kanalı
Süper Lig şampiyonuyla Ziraat Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta, bu hafta sonu mu merak ediliyor. Galatasaray ve Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Futbolcular kadar taraftarın da hazırlandığı kupa Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kaldırılacak. Süper Kupa final maçı canlı yayın kanalı ve hakemi belli oldu. Peki; Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...