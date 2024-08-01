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Haberler Galeri Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 01.08.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 14:25

Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı canlı yayın kanalı

Süper Lig şampiyonuyla Ziraat Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta, bu hafta sonu mu merak ediliyor. Galatasaray ve Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Futbolcular kadar taraftarın da hazırlandığı kupa Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kaldırılacak. Süper Kupa final maçı canlı yayın kanalı ve hakemi belli oldu. Peki; Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...

Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı canlı yayın kanalı

Süper Kupa finali bu hafta oynanıyor. Son şampiyon Galatasaray evine üst üste bir kupa daha götürmek isterken Beşiktaş da kötü geçirdiği sezonun ardından yeni sezona kupayla başlamak istiyor. Siyah beyazlıların yeni transferleri dikkat çekiyor. Taraftar maçın canlı yayın ekranı başında olacak. Peki; Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı canlı yayın kanalı

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek. Saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda başlayacak maçta nefesler tutuldu.

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Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı canlı yayın kanalı

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ATV ekranlarından canlı olarak takip edilecek.

Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı canlı yayın kanalı

SÜPER KUPA HAKEMİ BELLİ OLDU!

Galatasaray ile Beşiktaş arasında 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Süper Kupa final maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı canlı yayın kanalı

SON SÜPER KUPA KAZANANLARI

2023-2024 GALATASARAY

2022-2023 TRABZONSPOR

2021-2022 BEŞİKTAŞ

2020-2021 TRABZONSPOR

2019-2020 GALATASARAY

2018-2019 AKHİSARSPOR

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