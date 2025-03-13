Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Süper Lig devi ikinci sırada: Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe...
Giriş Tarihi: 13.03.2025 13:53 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 13:59

Süper Lig devi ikinci sırada: Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe...

Futbol takımlarının en büyük güçlerinden biri olan taraftarlar, takımları için itici güç oluyorlar. Maçın başlamasına saatler kala koltukları dolduran taraftarlar, maç bitimine kadar destekte bulunuyor. 2014 yılından bu yana dijitalde spor yayıncılığı yapan GiveMeSport (GMS), dünyanın en korkutucu atmosferine sahip stadyumlarını sıraladı. İstanbul devi listenin ikinci sırasında yer aldı. İşte 10 takımın yer aldığı liste...

Süper Lig devi ikinci sırada: Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe...

GiveMeSport, taraftarların yarattığı atmosfer dikkate alarak futbol tarihinin en korkutucu 10 stadını sıraladı.

Süper Lig devi ikinci sırada: Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe...

Dünyanın dört bir yanından farklı kulüplerin stadyumlarının yer aldığı listede Türkiye'den de bir stadyuma yer verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig devi ikinci sırada: Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe...

Yayınlanan listede Süper Lig devinin stadyumu ikinci sırada yer alarak dikkatleri çekti.

Süper Lig devi ikinci sırada: Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe...

İşte en korkutucu 10 stat:

10- Kahire Uluslararası Stadyumu (Mısır)

Süper Lig devi ikinci sırada: Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe...

9- Camp Nou (Barcelona)