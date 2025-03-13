Giriş Tarihi: 13.03.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
13:59
Süper Lig devi ikinci sırada: Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe...
Futbol takımlarının en büyük güçlerinden biri olan taraftarlar, takımları için itici güç oluyorlar. Maçın başlamasına saatler kala koltukları dolduran taraftarlar, maç bitimine kadar destekte bulunuyor. 2014 yılından bu yana dijitalde spor yayıncılığı yapan GiveMeSport (GMS), dünyanın en korkutucu atmosferine sahip stadyumlarını sıraladı. İstanbul devi listenin ikinci sırasında yer aldı. İşte 10 takımın yer aldığı liste...