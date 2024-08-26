Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! James Rodriguez'den şaşırtan transfer | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)

Yaz transfer döneminde ismi sıkça Süper Lig devleriyle anılan James Rodriguez, yaz transfer döneminin son günlerine doğru sürpriz bir transfere imza attı. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...