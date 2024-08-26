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Haberler Galeri Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! James Rodriguez'den şaşırtan transfer | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
Giriş Tarihi: 26.08.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 16:58

Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! James Rodriguez'den şaşırtan transfer | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)

Transfer döneminde Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester United gibi dünyanın en önemli futbol takımları, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Yaz transfer döneminde ismi sıkça Süper Lig devleriyle anılan James Rodriguez, yaz transfer döneminin son günlerine doğru sürpriz bir transfere imza attı. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...

Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! James Rodriguez’den şaşırtan transfer | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Yaz transfer döneminde ismi sıkça Süper Lig devleriyle anılan James Rodriguez, yaz transfer döneminin son günlerine doğru sürpriz bir transfere imza attı. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...

Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! James Rodriguez’den şaşırtan transfer | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Clement Lenglet - Barcelona > Atletico Madrid
KİRALAMA BEDELİ: 3 milyon Euro

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Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! James Rodriguez’den şaşırtan transfer | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Nico Paz - Real Madrid > Como
BONSERVİS BEDELİ: 6 milyon Euro

Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! James Rodriguez’den şaşırtan transfer | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Nico Gonzalez - Fiorentina > Juventus
KİRALAMA BEDELİ: 8.4 milyon Euro

Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! James Rodriguez’den şaşırtan transfer | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Dara O'Shea - Burnley > Ipswich Town
BONSERVİS BEDELİ: 14.2 milyon Euro

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