Giriş Tarihi: 25.01.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
09:32
Süper Lig | Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayımlanacak? Muhtemel 11'ler!
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray İstanbulspor karşılaşması yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip averajla ikinci sırada yer aldığı liderlik koltuğunu kaybetmemek için son hız çalışmalarını sürdürürken, yaşanacak mücadele için geri sayım başladı. Galatasaray'ın sahasında konuk olacak İstanbulspor için zorlu mücadele öncesinde heyecan dorukta. Peki, Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Muhtemel 11'ler!