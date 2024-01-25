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Haberler Galeri Süper Lig | Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayımlanacak? Muhtemel 11'ler!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 09:32

Süper Lig | Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayımlanacak? Muhtemel 11'ler!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray İstanbulspor karşılaşması yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip averajla ikinci sırada yer aldığı liderlik koltuğunu kaybetmemek için son hız çalışmalarını sürdürürken, yaşanacak mücadele için geri sayım başladı. Galatasaray'ın sahasında konuk olacak İstanbulspor için zorlu mücadele öncesinde heyecan dorukta. Peki, Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Muhtemel 11'ler!

Süper Lig | Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayımlanacak? Muhtemel 11’ler!

Galatasaray 54 paun ile Süper Lig'de averaj farkla ikinci sırada yer alırken, ligde çıktığı 21 müsabakada 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Güzel geçen galibiyet serisini bir yenisini eklemek isteyen sarı kırmızılı ekip, maça kadroda eksiklerle çıkacak. Peki, Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kadroda kimler var?

Süper Lig | Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayımlanacak? Muhtemel 11’ler!

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray İstanbulspor maçı 25 Ocak tarihinde RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Maç beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.

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Süper Lig | Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayımlanacak? Muhtemel 11’ler!

MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un İstanbulspor karşısında Muslera, Boey, Nelsson, Sanchez, Barış, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi 11'ini tercih etmesi ön görülüyor.

Süper Lig | Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayımlanacak? Muhtemel 11’ler!

SARI KIRMIZILI EKİPTE KADRODA 4 EKSİK

Galatasaray'da 4 futbolcu, İstanbulspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan ve aynı zamanda sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, bugünkü maçta görev yapamayacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez de müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig | Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayımlanacak? Muhtemel 11’ler!

EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM OLDU!

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.

Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 10 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

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