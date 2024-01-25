Süper Lig | Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayımlanacak? Muhtemel 11’ler!

Galatasaray 54 paun ile Süper Lig'de averaj farkla ikinci sırada yer alırken, ligde çıktığı 21 müsabakada 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Güzel geçen galibiyet serisini bir yenisini eklemek isteyen sarı kırmızılı ekip, maça kadroda eksiklerle çıkacak. Peki, Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kadroda kimler var?