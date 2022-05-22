Giriş Tarihi: 22.05.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 11:16

Süper Lig gol krallığı tablosu 2021-2022: Süper Lig Ahmet Çalık sezonu gol kralı kim oldu, son durum ne?

Süper Lig gol krallığı son durumu, milyonlarca futbolseverin ligin son gününde merak ettiği konular arasında yerini alırken bu yılın gol kralı da merak konusu haline geliyor. Bilindiği üzere bu yıl şampiyon Trabzonspor olurken puan sıralamasında onu sarı lacivertli takım Fenerbahçe takip etti. Şimdilerde "Süper Lig gol kralı kim oldu, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Ahmet Çalık sezonunda bugün son maçlar oynanacak. Peki, Süper Lig gol kralı kim oldu, son durum ne? İşte gol krallığında son durum...