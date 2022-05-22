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Haberler Galeri Süper Lig gol krallığı tablosu 2021-2022: Süper Lig Ahmet Çalık sezonu gol kralı kim oldu, son durum ne?
Giriş Tarihi: 22.05.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 11:16

Süper Lig gol krallığı tablosu 2021-2022: Süper Lig Ahmet Çalık sezonu gol kralı kim oldu, son durum ne?

Süper Lig gol krallığı son durumu, milyonlarca futbolseverin ligin son gününde merak ettiği konular arasında yerini alırken bu yılın gol kralı da merak konusu haline geliyor. Bilindiği üzere bu yıl şampiyon Trabzonspor olurken puan sıralamasında onu sarı lacivertli takım Fenerbahçe takip etti. Şimdilerde "Süper Lig gol kralı kim oldu, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Ahmet Çalık sezonunda bugün son maçlar oynanacak. Peki, Süper Lig gol kralı kim oldu, son durum ne? İşte gol krallığında son durum...

Süper Lig gol krallığı tablosu 2021-2022: Süper Lig Ahmet Çalık sezonu gol kralı kim oldu, son durum ne?

Süper Lig gol krallığında zirvenin sahibi gerek ligde boy gösteren takımlar gerekse milyonlarca taraftar ve futbolseverin gündeminde yer alıyor. Bugün Ahmet Çalık sezonunun son maçları için takımlar sahaya çıkacak. Öte yandan sporseverler "Süper Lig gol kralı kim oldu, son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. Ligde zirvenin sahibi henüz resmileşmedi. Lig'de son maçlar oynanırken, bu sezon 20 golle fileleri havalandıran Kasımpaşa oyuncusu Umut Bozok'un gol kralı olması bekleniyor. Peki, Süper Lig gol kralı kim oldu, son durum ne? İşte detaylar...

Süper Lig gol krallığı tablosu 2021-2022: Süper Lig Ahmet Çalık sezonu gol kralı kim oldu, son durum ne?

SÜPER LİG GOL KRALLIĞINDA SON DURUM NE?

Süper Lig'de gol krallığı yarışında Umut Bozok 20 golle önde bulunuyor. Umut Bozok'u takip eden isimler arasında 16'şar golle, Ayoub El Kaabi ve Joel Pohjanpalo yer alıyor.

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Süper Lig gol krallığı tablosu 2021-2022: Süper Lig Ahmet Çalık sezonu gol kralı kim oldu, son durum ne?

SÜPER LİG ASİST KRALLIĞI

Süper Lig asist krallığında Efecan Karaca, Edin Visça ve Matias Vargas 12'şer asistle liderliği paylaşıyor. Bu üç ismi ise Max Gradel 11 asist, Nwakaeme ise 10 asist ile takip ediyor.

Süper Lig gol krallığı tablosu 2021-2022: Süper Lig Ahmet Çalık sezonu gol kralı kim oldu, son durum ne?

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında programı şöyle:

22 Mayıs Pazar

16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
16.00 V. Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Adem Cinek
19.00 A. Hatayspor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

Süper Lig gol krallığı tablosu 2021-2022: Süper Lig Ahmet Çalık sezonu gol kralı kim oldu, son durum ne?

UMUT BOZOK KİMDİR?

Umut Dilan Bozok (d. 19 Eylül 1996), santrfor mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giymektedir.

Profesyonel kariyerine 2013 yılında Metz II kulübünde başladı. Daha sonra Championnat National ekibi Consolat'a geçti. Championnat National'da geçirdiği 2016-17 sezonunu 31 maçta attığı 18 golle gol kralı olarak tamamlamasının ardından Ligue 2 ekibi Nîmes'e 9 Haziran 2017 tarihinde 150,000 € bonservis bedeliyle transfer oldu.

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