Süper Lig gol krallığı yarışında zirve karıştı: 2024-2025 sezonunda gol kralı kim olacak?

Süper Lig gol krallığı yarışında sona gelindi. Şampiyonun belli olmasının ardından gözler gol krallığına çevrildi. Sezon başından beri zirveyi bırakmayan Galatasaray, krallık için de iddialı takımlar arasında yer alıyor. Peki; 2024-2025 sezonu gol kralı kim olacak?