Giriş Tarihi: 27.05.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
11:53
Süper Lig gol krallığı yarışında zirve karıştı: 2024-2025 sezonunda gol kralı kim olacak?
Süper Lig gol krallığı sıralamasında son durum takip ediliyor. Futbolseverler 38 haftalık sezonda son karşılaşmaları izliyor. 38. hafta maçları öncesinde Osimhen ve Piatek için dengeler değişecek mi merak ediliyor. Listede şaşırtan isimler yer alırken son maçlara odaklanıldı. Peki; 2024-2025 sezonunda gol kralı kim olacak? İşte, yarışta güncel durum: