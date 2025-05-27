Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Süper Lig gol krallığı yarışında zirve karıştı: 2024-2025 sezonunda gol kralı kim olacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 11:53 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 11:53

Süper Lig gol krallığı yarışında zirve karıştı: 2024-2025 sezonunda gol kralı kim olacak?

Süper Lig gol krallığı sıralamasında son durum takip ediliyor. Futbolseverler 38 haftalık sezonda son karşılaşmaları izliyor. 38. hafta maçları öncesinde Osimhen ve Piatek için dengeler değişecek mi merak ediliyor. Listede şaşırtan isimler yer alırken son maçlara odaklanıldı. Peki; 2024-2025 sezonunda gol kralı kim olacak? İşte, yarışta güncel durum:

Süper Lig gol krallığı yarışında zirve karıştı: 2024-2025 sezonunda gol kralı kim olacak?

Süper Lig gol krallığı yarışında sona gelindi. Şampiyonun belli olmasının ardından gözler gol krallığına çevrildi. Sezon başından beri zirveyi bırakmayan Galatasaray, krallık için de iddialı takımlar arasında yer alıyor. Peki; 2024-2025 sezonu gol kralı kim olacak?

Süper Lig gol krallığı yarışında zirve karıştı: 2024-2025 sezonunda gol kralı kim olacak?

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI SIRALAMASINDA SON DURUM

2024-2025 sezonunda gol kralı yarışında Galatasaray forması giyen Osimhen liderlik koltuğunda. Kalan 1 haftada kaydedilecek goller ile sıralama değişir mi merak konusu.

İşte güncel liste:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig gol krallığı yarışında zirve karıştı: 2024-2025 sezonunda gol kralı kim olacak?

10. REI MANAJ (SİVASSPOR) - 12 GOL

Süper Lig gol krallığı yarışında zirve karıştı: 2024-2025 sezonunda gol kralı kim olacak?

9. NUNO MIGUEL DA COSTA JOIA (KASIMPAŞA) - 13 GOL

Süper Lig gol krallığı yarışında zirve karıştı: 2024-2025 sezonunda gol kralı kim olacak?

8. EDIN DZEKO (FENERBAHÇE) - 14 GOL