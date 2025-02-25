Giriş Tarihi: 25.02.2025 07:04
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
07:04
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: Derbinin ardından! 25 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında son durum ne?
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı büyük bir heyecanla devam ediyor. Lider Galatasaray ile en yakın rakibi Fenerbahçe arasındaki puan farkı değişmedi. Şampiyonluk için mücadele eden ezeli rakiplerin dünkü karşılaşmasında kazanan çıkmadı. Dev derbinin ardından ligin güncel puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, 25 Şubat 2025 itibarıyla Süper Lig sıralaması nasıl şekillendi, takımların son durumu ne? İşte güncel puan tablosu...