Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: Derbinin ardından! 25 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında son durum ne?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 07:04 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 07:04

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: Derbinin ardından! 25 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında son durum ne?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı büyük bir heyecanla devam ediyor. Lider Galatasaray ile en yakın rakibi Fenerbahçe arasındaki puan farkı değişmedi. Şampiyonluk için mücadele eden ezeli rakiplerin dünkü karşılaşmasında kazanan çıkmadı. Dev derbinin ardından ligin güncel puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, 25 Şubat 2025 itibarıyla Süper Lig sıralaması nasıl şekillendi, takımların son durumu ne? İşte güncel puan tablosu...

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: Derbinin ardından! 25 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında son durum ne?

Süper Lig'in güncel puan sıralaması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Pazartesi günü oynanan ve berabere biten karşılaşmanın ardından zirve mücadelesi sürüyor. Sarı-kırmızılı takım liderliği elinde tutmaya çalışırken, sarı-lacivertli ekip ise zirve iddiasını korumak istiyor. İşte Süper Lig'de son puan durumu ve takımların güncel sıralaması...

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: Derbinin ardından! 25 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında son durum ne?

DERBİDE KAZANAN ÇIKMADI!

Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, ezeli rakibi ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi Aslantepe'de ağırladı. Şampiyonluk yarışındaki en kritik maçlardan olan karşılaş 0-0 bitti. RAMS Park'taki maçtan kazanan çıkmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: Derbinin ardından! 25 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında son durum ne?

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Galatasaray 64 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 58 puanla ikinci sırada yer alıyor.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: Derbinin ardından! 25 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında son durum ne?

SAMSUNSPOR VE BEŞİKTAŞ ZİRVENİN TAKİPÇİLERİ!

Üçüncülük koltuğunda oturan Samsunspor 46 puana sahipken 4. Olan Beşiktaş'ın 41 puanı var.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: Derbinin ardından! 25 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında son durum ne?

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DAKİKA