SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: Derbinin ardından! 25 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında son durum ne?

DERBİDE KAZANAN ÇIKMADI!

Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, ezeli rakibi ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi Aslantepe'de ağırladı. Şampiyonluk yarışındaki en kritik maçlardan olan karşılaş 0-0 bitti. RAMS Park'taki maçtan kazanan çıkmadı.