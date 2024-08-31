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Haberler Galeri SÜPER LİG PUAN DURUMU: Süper Lig 4. hafta puan durumu sıralamasında lider kim, güncel puan tablosu ne durum ve kalan maçlar hangileri?
Giriş Tarihi: 31.08.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 10:47

SÜPER LİG PUAN DURUMU: Süper Lig 4. hafta puan durumu sıralamasında lider kim, güncel puan tablosu ne durum ve kalan maçlar hangileri?

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Dün oynanan müsabakada Fenerbahçe Alanyaspor'a karşı 3-0 gibi net bir skorla galibiyet aldı. Şimdi ise gözler haftanın kalan maçlarına çevrildi. Peki, Süper Lig 4. hafta puan durumu sıralamasında lider kim, güncel puan tablosu ne durum ve kalan maçlar hangileri? İşte Süper Lig güncel puan durumu tablosu

SÜPER LİG PUAN DURUMU: Süper Lig 4. hafta puan durumu sıralamasında lider kim, güncel puan tablosu ne durum ve kalan maçlar hangileri?

Süper Lig'de heyecan 4. hafta müsabakaları ile sürüyor. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Milli ara öncesi son Süper Lig maçını oynayan Fenerbahçe taraftarı karşısında galibiyeti almayı bildi. Fenerbahçe, 4 hafta sonunda 10 puan toplayarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Peki, Süper Lig 4. hafta puan durumu sıralamasında lider kim, güncel puan tablosu ne durum ve kalan maçlar hangileri? İşte detaylar;

SÜPER LİG PUAN DURUMU: Süper Lig 4. hafta puan durumu sıralamasında lider kim, güncel puan tablosu ne durum ve kalan maçlar hangileri?

GOLLER DUSAN TADIC (2) VE EDIN DZEKO'DAN

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 43 ve 65. dakikada Dusan Tadic, 67. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. Alanyaspor ise 2 puanda kaldı.

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SÜPER LİG PUAN DURUMU: Süper Lig 4. hafta puan durumu sıralamasında lider kim, güncel puan tablosu ne durum ve kalan maçlar hangileri?

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY'I AĞIRLAYACAK

Öte yandan bugün Adana Demirspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Bugünün diğer maçları şu şekilde;

19.15: Çaykur Rizespor – Kasımpaşa

19.15: Konyaspor - Kayserispor

21.45: Adana Demirspor – Galatasaray

21.45: Göztepe - Bodrum FK

SÜPER LİG PUAN DURUMU: Süper Lig 4. hafta puan durumu sıralamasında lider kim, güncel puan tablosu ne durum ve kalan maçlar hangileri?

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