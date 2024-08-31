Giriş Tarihi: 31.08.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
10:47
SÜPER LİG PUAN DURUMU: Süper Lig 4. hafta puan durumu sıralamasında lider kim, güncel puan tablosu ne durum ve kalan maçlar hangileri?
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Dün oynanan müsabakada Fenerbahçe Alanyaspor'a karşı 3-0 gibi net bir skorla galibiyet aldı. Şimdi ise gözler haftanın kalan maçlarına çevrildi. Peki, Süper Lig 4. hafta puan durumu sıralamasında lider kim, güncel puan tablosu ne durum ve kalan maçlar hangileri? İşte Süper Lig güncel puan durumu tablosu