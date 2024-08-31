SÜPER LİG PUAN DURUMU: Süper Lig 4. hafta puan durumu sıralamasında lider kim, güncel puan tablosu ne durum ve kalan maçlar hangileri?

Süper Lig'de heyecan 4. hafta müsabakaları ile sürüyor. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Milli ara öncesi son Süper Lig maçını oynayan Fenerbahçe taraftarı karşısında galibiyeti almayı bildi. Fenerbahçe, 4 hafta sonunda 10 puan toplayarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Peki, Süper Lig 4. hafta puan durumu sıralamasında lider kim, güncel puan tablosu ne durum ve kalan maçlar hangileri? İşte detaylar;