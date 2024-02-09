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Haberler Galeri Süper Lig'de ara transfer dönemi son buluyor! 2023-24 Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman saat kaçta bitiyor?
Giriş Tarihi: 09.02.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 14:10

Süper Lig'de ara transfer dönemi son buluyor! 2023-24 Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman saat kaçta bitiyor?

Süper Lig ara transfer dönemi sona eriyor. Futbol severler taraftarı oldukları takımların özelinde transferlere odaklandı. 11 Ocak tarihinde başlayan Trendyol Süper Lig transfer sezonu bitiş tarihi belli oldu. Takımların kadrolarına dahil edecekleri oyunculara dair evrakları Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirmesi gerekiyor. Peki, 2023-2024 Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman saat kaçta bitiyor? İşte, detaylar...

Süper Lig’de ara transfer dönemi son buluyor! 2023-24 Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman saat kaçta bitiyor?

Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman bitiyor belli oldu. Takımların futbolcu trafiği artarken taraftarların beklentisi de gündemde. Tüm takımlarda takip edilen oyuncu değişiklikleri, transfer olanlar, kiralık oynayacaklar takip ediliyor. Tranfer sezonunda ismi geçen oyuncular da radara girmiş durumda. İşte, TFF ile Süper Lig ara transfer dönemi bitiş tarihi ve saati!

Süper Lig’de ara transfer dönemi son buluyor! 2023-24 Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman saat kaçta bitiyor?

SÜPER LİG ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi sona eriyor. TFF tarafından paylaşılan açıklamaya göre 11 Ocak tarihinde başlayan transfer sezonu 9 Şubat Cuma günü saat 23.59 itibarıyla son bulacak.

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Süper Lig’de ara transfer dönemi son buluyor! 2023-24 Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman saat kaçta bitiyor?

2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 26 Haziran-15 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

Süper Lig’de ara transfer dönemi son buluyor! 2023-24 Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman saat kaçta bitiyor?

SÜPER LİG 25. HAFTA FİKSTÜR

09.02.2024 20:00 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

10.02.2024 16:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.

10.02.2024 19:00 GALATASARAY A.Ş. - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

11.02.2024 13:30 EMS YAPI SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

11.02.2024 16:00 İSTANBULSPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

11.02.2024 16:00 TÜMOSAN KONYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

Süper Lig’de ara transfer dönemi son buluyor! 2023-24 Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman saat kaçta bitiyor?

11.02.2024 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - CORENDON ALANYASPOR

12.02.2024 17:00 TRABZONSPOR A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

12.02.2024 20:00 YILPORT SAMSUNSPOR - BITEXEN ANTALYASPOR

12.02.2024 20:00 MONDİHOME KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

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