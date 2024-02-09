Süper Lig’de ara transfer dönemi son buluyor! 2023-24 Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman saat kaçta bitiyor?

Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman bitiyor belli oldu. Takımların futbolcu trafiği artarken taraftarların beklentisi de gündemde. Tüm takımlarda takip edilen oyuncu değişiklikleri, transfer olanlar, kiralık oynayacaklar takip ediliyor. Tranfer sezonunda ismi geçen oyuncular da radara girmiş durumda. İşte, TFF ile Süper Lig ara transfer dönemi bitiş tarihi ve saati!