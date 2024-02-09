Giriş Tarihi: 09.02.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
14:10
Süper Lig'de ara transfer dönemi son buluyor! 2023-24 Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman saat kaçta bitiyor?
Süper Lig ara transfer dönemi sona eriyor. Futbol severler taraftarı oldukları takımların özelinde transferlere odaklandı. 11 Ocak tarihinde başlayan Trendyol Süper Lig transfer sezonu bitiş tarihi belli oldu. Takımların kadrolarına dahil edecekleri oyunculara dair evrakları Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirmesi gerekiyor. Peki, 2023-2024 Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman saat kaçta bitiyor? İşte, detaylar...