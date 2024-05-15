Giriş Tarihi: 15.05.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
18:18
Süper Lig’de gol krallığı listesinde büyük değişim! Penaltısız en çok gol atanlar belli oldu
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bitime 6 hafta kala şampiyonluk yarışı giderek kızışmaya başladı. Gol krallığında da Edin Dzeko ve Mauro Icardi arasında kıyasıya bir mücadele var. Attığı 23 golle zirvede olan Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Mauro Icardi, sezon sonunda da zirveyi kaybetmek istemiyor. Bu sırada Transfermarkt, Süper Lig'de penaltısız gol krallığı listesini paylaştı. İşte Süper Lig'de penaltısız en çok gol atan isimler…