Süper Lig’de hoca kıyımı devam ediyor! 2.5 ayda Avrupa’yı geride bıraktık | İşte bu sezon gönderilen hocalar...

Sadece İtalya Serie A'da 8 ayda 8 değişikliğe imza atıldı. Ligde 8 kulüp değişime gitmedi. Sezon başından beri Okan Buruk (G.Saray), Mourinho (F.Bahçe), Arda Turan (Eyüp), İlhan Palut (Ç.Rize), Çağdaş Atan (B.Şehir), Stoilov (Göztepe), Selçuk İnan (Gaziantep) ve Reis (Samsun) yoluna devam ediyor.

İşte Süper Lig'de bu sezon gönderilen teknik direktörler...