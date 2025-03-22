Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Süper Lig'de hoca kıyımı devam ediyor! 2.5 ayda Avrupa'yı geride bıraktık | İşte bu sezon gönderilen hocalar...
Giriş Tarihi: 22.03.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 11:06

Süper Lig'de hoca kıyımı devam ediyor! 2.5 ayda Avrupa'yı geride bıraktık | İşte bu sezon gönderilen hocalar...

Trendyol Süper Lig'de 28. haftayı geride bıraktık. Bu sezonda da olduğu gibi yine teknik direktör kıyımı devam ediyor. Türk futbolunda kanayan yara olan teknik direktörlük değişimleri bu sezon da yine bir hayli fazla... Süper Lig'de sadece 2.5 ayda gönderilen teknik direktör sayısı Avrupa'yı geçti. İşte bu sezon gönderilen teknik adamlar...

SABAH.COM.TR SPOR
Süper Lig’de hoca kıyımı devam ediyor! 2.5 ayda Avrupa’yı geride bıraktık | İşte bu sezon gönderilen hocalar...

28 haftası geride kala Süper Lig'de şimdiden 11 kulüp, 20 teknik direktör ile yollarını ayırdı. Hoca değirmeninde sadece 2025 yılında 8 isim gönderildi.

Süper Lig’de hoca kıyımı devam ediyor! 2.5 ayda Avrupa’yı geride bıraktık | İşte bu sezon gönderilen hocalar...

Sadece 2.5 ayda gönderilen isimler, Avrupa'nın major liglerinde İngiltere Premier Lig (6), Fransa Ligue 1 (6), İspanya La Liga (5) ve Almanya Bundesliga'da (4) bir sezonda giden hocaları geride bıraktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig’de hoca kıyımı devam ediyor! 2.5 ayda Avrupa’yı geride bıraktık | İşte bu sezon gönderilen hocalar...

Sadece İtalya Serie A'da 8 ayda 8 değişikliğe imza atıldı. Ligde 8 kulüp değişime gitmedi. Sezon başından beri Okan Buruk (G.Saray), Mourinho (F.Bahçe), Arda Turan (Eyüp), İlhan Palut (Ç.Rize), Çağdaş Atan (B.Şehir), Stoilov (Göztepe), Selçuk İnan (Gaziantep) ve Reis (Samsun) yoluna devam ediyor.

İşte Süper Lig'de bu sezon gönderilen teknik direktörler...

Süper Lig’de hoca kıyımı devam ediyor! 2.5 ayda Avrupa’yı geride bıraktık | İşte bu sezon gönderilen hocalar...

ABDULLAH AVCI (TRABZONSPOR)

Süper Lig’de hoca kıyımı devam ediyor! 2.5 ayda Avrupa’yı geride bıraktık | İşte bu sezon gönderilen hocalar...

BÜLENT UYGUN (SİVASSPOR)