Giriş Tarihi: 22.03.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025
11:06
Süper Lig'de hoca kıyımı devam ediyor! 2.5 ayda Avrupa'yı geride bıraktık | İşte bu sezon gönderilen hocalar...
Trendyol Süper Lig'de 28. haftayı geride bıraktık. Bu sezonda da olduğu gibi yine teknik direktör kıyımı devam ediyor. Türk futbolunda kanayan yara olan teknik direktörlük değişimleri bu sezon da yine bir hayli fazla... Süper Lig'de sadece 2.5 ayda gönderilen teknik direktör sayısı Avrupa'yı geçti. İşte bu sezon gönderilen teknik adamlar...