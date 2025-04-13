Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Süper Lig'de kritik haftalar: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu maçlar...
Giriş Tarihi: 13.04.2025 22:45 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 22:52

Süper Lig'de kritik haftalar: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu maçlar...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yaşandı. Lider Galatasaray, Samsunspor deplasmanında Yunus Akgün ve Osimhen'in golleriyle 2-1 kazandı. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise konuk olduğu Sivasspor'u 3-1'lik skorla geçti. İki taraf arasındaki 3 puanlık fark korunurken, ezeli rakipleri şampiyonluk yolunda bekleyen zorlu maçlar var. Peki, Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri? İşte detaylar...

SPOR SERVİSİ
Süper Lig’de kritik haftalar: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’yi bekleyen zorlu maçlar...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Samsunspor deplasmanında maçı 2-0'lık skorla kazandı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Osimhen ve Yunus Akgün attı. Sarı-kırmızılılar puanını 74 yaptı.

Fenerbahçe ise Sivasspor'u 3-1 yenerek zorlu deplasmanda galip gelmeyi başardı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli takım, puanını 71 yaptı ve lider Galatasaray ile puan farkını yeniden 3'e indirdi.

Süper Lig’de kritik haftalar: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’yi bekleyen zorlu maçlar...

Trendyol Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde oynanan maçlarla başlamıştı. 2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonu 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak. İşte Süper Lig'in bitmesine haftalar kala Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig’de kritik haftalar: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’yi bekleyen zorlu maçlar...

GALATASARAY KALAN MAÇLARI:

Bodrum (E)
Süper Lig’de kritik haftalar: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’yi bekleyen zorlu maçlar...
Eyüpspor (D)
Süper Lig’de kritik haftalar: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’yi bekleyen zorlu maçlar...

Sivasspor (E)