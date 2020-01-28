Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

Süper Lig'in 19'uncu haftası sona erdi. Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olurken, Fenerbahçe sahasında şampiyonluk adaylarından biri olan Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Galatasaray ise deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Süper Lig'in lideri Sivasspor ise sahasında nefes kesen maçta Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. 19'uncu haftanın geride kalmasının ardından iddaa risk yönetimi de şampiyonluk oranlarından güncelleme yaptı. İşte son oranlar ve favori takım...