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  • Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

Süper Lig'in 19'uncu haftası sona erdi. Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olurken, Fenerbahçe sahasında şampiyonluk adaylarından biri olan Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Galatasaray ise deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Süper Lig'in lideri Sivasspor ise sahasında nefes kesen maçta Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. 19'uncu haftanın geride kalmasının ardından iddaa risk yönetimi de şampiyonluk oranlarından güncelleme yaptı. İşte son oranlar ve favori takım...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 17:27
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

'de 19. hafta mücadeleleri sonrası iddia risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

İŞTE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

KAYSERİSPOR: 3,000.00

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

ANKARAGÜCÜ: 3,000.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

KASIMPAŞA: 3,000.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

ANTALYASPOR: 2,000.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

DENİZLİSPOR: 2,000.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

KONYASPOR: 2,000.00

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