Giriş Tarihi: 21.04.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
17:59
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni oranları...
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı devam ediyor. Lider Galatasaray, evinde Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Okan Buruk ve öğrencileri haftayı kayıpsız geçerek yoluna emin adımlarla devam etti. 2. sıradaki Fenerbahçe ise sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 90+4'de yediği golle hüsrana uğradı. Oynanan maçların ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte ezeli rakiplerin şampiyonluk oranları...