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Haberler Galeri Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni oranları...
Giriş Tarihi: 21.04.2025 17:40 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 17:59

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni oranları...

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı devam ediyor. Lider Galatasaray, evinde Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Okan Buruk ve öğrencileri haftayı kayıpsız geçerek yoluna emin adımlarla devam etti. 2. sıradaki Fenerbahçe ise sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 90+4'de yediği golle hüsrana uğradı. Oynanan maçların ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte ezeli rakiplerin şampiyonluk oranları...

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni oranları...

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı 1 maç hariç geride kaldı.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni oranları...

Haftanın kapanışında kümede kalma mücadelesi veren Alanyaspor ile 3. sırada bulunan Samsunspor karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni oranları...

KIRAN KIRAN MAÇLAR

Ligde ilk 5 yarışı ve kümede kalma mücadelesi kıran kırana sürerken, zirvede de yeni bir sayfa açıldı. İşte Trendyol Süper Lig'in zirvesindeki son durum...

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni oranları...

GALATASARAY KAYIPSIZ GEÇTİ

Lider Galatasaray, evinde kümede kalma mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü'nü ağırladı.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni oranları...

Sarı-kırmızılılar, baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 2-0 kazanarak zirvedeki yerini korudu.