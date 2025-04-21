Giriş Tarihi: 21.04.2025 06:23
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
06:26
Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası zirve yarışı yeniden şekillendi! İşte Süper Lig puan durumu...
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta bugün oynanacak son maçla geride kalacak. Dün oynanan Fenerbahçe rakibi Kayserispor karşısında puan kaybederek zirve yarışında ağır yara aldı. Öte yandan Avrupa kupalarına katılmak isteyen ekipler kıyasıya yarışını sürdürürken, küme hattında da son durum belli oldu. Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası zirvede yarışında puan farkı yeniden açıldı. İşte Süper Lig puan durumu...