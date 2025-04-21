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Haberler Galeri Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası zirve yarışı yeniden şekillendi! İşte Süper Lig puan durumu...
Giriş Tarihi: 21.04.2025 06:23 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 06:26

Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası zirve yarışı yeniden şekillendi! İşte Süper Lig puan durumu...

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta bugün oynanacak son maçla geride kalacak. Dün oynanan Fenerbahçe rakibi Kayserispor karşısında puan kaybederek zirve yarışında ağır yara aldı. Öte yandan Avrupa kupalarına katılmak isteyen ekipler kıyasıya yarışını sürdürürken, küme hattında da son durum belli oldu. Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası zirvede yarışında puan farkı yeniden açıldı. İşte Süper Lig puan durumu...

Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası zirve yarışı yeniden şekillendi! İşte Süper Lig puan durumu...

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta bugün oynanacak olan Alanyaspor - Samsunspor maçı sonrası sona erecek. Dün oynanan Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası zirve yarışı yeniden şekillendi.

Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası zirve yarışı yeniden şekillendi! İşte Süper Lig puan durumu...

Son iki sezonun şampiyonu ve lider olarak yoluna devam eden Galatasaray, evinde kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK'yi ağırladı.

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Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası zirve yarışı yeniden şekillendi! İşte Süper Lig puan durumu...

CİMBOM HATA YAPMADI, SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Sarı-kırmızılılar, Ege temsilcisini Torreira ve Davinson'un golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 77'ye yükseltti.

Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası zirve yarışı yeniden şekillendi! İşte Süper Lig puan durumu...

Galatasaray ayrıca Bodrum FK maçıyla beraber, evindeki yenilmezliğini de 15 maça çıkarmayı başardı. 15 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası zirve yarışı yeniden şekillendi! İşte Süper Lig puan durumu...

GELECEK HAFTA EYÜP DEPLASMANI

Cimbom, 33. haftada ise ligin 4. sırasında bulunan Eyüpspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıdaki maçta rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.