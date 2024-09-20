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Haberler Galeri Süper Lig’de şampiyonu şimdiden açıkladılar! Sürpriz tahmin olay yarattı: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması
Giriş Tarihi: 20.09.2024 19:39 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 19:45

Süper Lig’de şampiyonu şimdiden açıkladılar! Sürpriz tahmin olay yarattı: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın 102 puana ulaşmasıyla şampiyonluğunu ilan ettiği Süper Lig'de yeni sezon da büyük heyecanla başladı. İlk 5 haftası tamamlanan ligde şampiyonluk için dört büyükler büyük bir mücadele verecek. Yapılan yeni transferlerle futbolseverleri oldukça heyecanlandıran bu sezonun şampiyonunu şimdiden tahmin ettiler. EuroClubIndex, Süper Lig'de 2024/25 sezonu şampiyonunun hangi takım olacağını tahmin etti.

Süper Lig’de şampiyonu şimdiden açıkladılar! Sürpriz tahmin olay yarattı: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

İŞTE YAPAY ZEKANIN SÜPER LİG TAHMİNİ

Süper Lig’de şampiyonu şimdiden açıkladılar! Sürpriz tahmin olay yarattı: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

19. Adana Demirspor - 25

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Süper Lig’de şampiyonu şimdiden açıkladılar! Sürpriz tahmin olay yarattı: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

18. Bodrum FK - 30

Süper Lig’de şampiyonu şimdiden açıkladılar! Sürpriz tahmin olay yarattı: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

17. Hatayspor - 35

Süper Lig’de şampiyonu şimdiden açıkladılar! Sürpriz tahmin olay yarattı: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

16. Gaziantep FK - 36

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