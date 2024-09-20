Giriş Tarihi: 20.09.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
19:45
Süper Lig’de şampiyonu şimdiden açıkladılar! Sürpriz tahmin olay yarattı: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın 102 puana ulaşmasıyla şampiyonluğunu ilan ettiği Süper Lig'de yeni sezon da büyük heyecanla başladı. İlk 5 haftası tamamlanan ligde şampiyonluk için dört büyükler büyük bir mücadele verecek. Yapılan yeni transferlerle futbolseverleri oldukça heyecanlandıran bu sezonun şampiyonunu şimdiden tahmin ettiler. EuroClubIndex, Süper Lig'de 2024/25 sezonu şampiyonunun hangi takım olacağını tahmin etti.